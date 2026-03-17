Juan Lobato, ex secretario general del PSOE de Madrid: "Hay mucha gente que hoy siente orfandad política por tanto grito, insulto y provocación"

El ex secretario general del PSM, Juan Lobato, ha analizado el resultado de las elecciones de Castilla y León en el programa 'El Cascabel' de TRECE, presentado por José Luis Pérez. Aunque ha calificado la subida de su partido como modesta, ha mostrado su satisfacción con la campaña y, sobre todo, con el perfil del candidato, Carlos Martínez, a quien ha descrito como "un señor normal, que entiende los problemas normales, que habla de las soluciones normales de sentido común".

Candidatos de partido, no 'de Sánchez'

Preguntado sobre si el candidato castellanoleonés es 'de Sánchez', Lobato ha defendido la identidad propia de los militantes. "Nos sentimos del partido", ha afirmado, recordando que el propio Martínez se define como "socialista" por encima de cualquier otra etiqueta. Para el exdirigente madrileño, que un candidato tenga "posiciones con una personalidad muy clara y diferenciada de la línea general del partido" es algo que enriquece a la organización. "Yo creo que eso es muy positivo, porque enriquece y hace más fuerte a la organización", ha subrayado.

EFE El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto al candidato socialista a la presidencia de la Junta, Carlos Martinez

El error de dirigir desde Moncloa

Lobato ha compartido la reflexión interna que parece abrirse paso en el PSOE sobre el error de dirigir las campañas electorales desde Moncloa. Ha defendido que la verdadera fortaleza del partido es su implantación territorial y la diversidad de opiniones. "Esa riqueza que tenemos, esa fortaleza que es tener gente que pensamos distinto, pero con los mismos valores, en vez de fomentarla y defenderla, a veces parece que se hace lo contrario", ha lamentado, una situación que ha afirmado haber vivido en sus propias carnes en Madrid.

Menos ruido y más problemas reales

El político socialista ha sugerido que los buenos resultados llegan cuando los candidatos se alejan "del ruido del gran Madrid" y se centran en los problemas concretos de la gente. Esta estrategia, según él, es clave para recuperar a los votantes socialdemócratas que se sienten huérfanos. Lobato ha recordado que "la sociedad española es socialdemócrata" y que el PSOE tiene un gran margen de crecimiento si logra representar a esa mayoría. Para ello, ha apostado por "salir de tanto grito, tanto insulto, tanta provocación constante" y centrarse en las soluciones, citando al candidato de Castilla y León: "Hay que llorar menos sobre VOX y hacer más, y proponer más".

EFE El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el secretario general del PSOE Castilla y León, Carlos Martínez

Respecto al lema "No a la guerra", ha considerado que funciona más como un principio de la sociedad española que como una herramienta electoral efectiva en el contexto actual, a diferencia de la guerra de Irak. Sobre el futuro del PSOE en Madrid, y sin valorar la idoneidad de otros posibles candidatos como Óscar López, Lobato ha defendido su proyecto de ofrecer una "alternativa constructiva a Isabel Díaz Ayuso", centrada en la mejora de los servicios públicos como la formación profesional y alejada de "confrontaciones directas personales, que es de lo que la gente precisamente está bastante harta".