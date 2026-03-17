Carlos Pollán, candidato de Vox en Castilla y León: "Antes de hablar de vicepresidencias o consejerías tiene que haber un acuerdo con medidas concretas"

El candidato de Vox a la Junta de Castilla y León, Carlos Pollán, ha enfriado las expectativas de un pacto inminente con el Partido Popular de Alfonso Fernández Mañueco. En una entrevista en el programa 'El Cascabel' de TRECE con José Luis Pérez, Pollán ha dejado claro que la prioridad de su formación es alcanzar un "acuerdo programático" con "medidas concretas" antes de sentarse a negociar un reparto de cargos en un posible gobierno de coalición. A pesar de que no se ve con "cara de vicepresidente", sí reitera la intención de su partido de "entrar en los gobiernos" para ejecutar cambios reales.

La prioridad: un programa con garantías

Pollán ha insistido en que la negociación debe centrarse primero en el contenido. "Antes de hablar de, ni de vicepresidencias ni de consejerías, tener un un acuerdo programático", ha subrayado el candidato de Vox. Este acuerdo, según ha detallado, debe incluir "medidas concretas con con plazos de ejecución y con garantías de que se vaya a cumplir", ya que en un pacto, "los cumplimientos se deben de de dar por las dos partes" para asegurar la estabilidad. En este sentido, considera "razonable" la condición expresada por Mañueco de que un posible acuerdo sea para toda la legislatura de cuatro años.

Eduardo Margareto El candidato de VOX a la presidencia de Castilla y León, Carlos Pollán, en el AC Hotel Palacio de Santa Ana, Arroyo de la Encomienda (Valladolid) donde ha seguido el resultado de las elecciones

El candidato ha descartado por completo un escenario alternativo, restando importancia a las declaraciones del candidato socialista, que ya habla de una segunda vuelta. "Era absolutamente imposible que la izquierda gobernara en Castilla y León", ha sentenciado Pollán, calificando la aspiración del PSOE de "absolutamente irreal" y acusando al partido de tener "la corrupción por bandera" a nivel nacional.

Un "buen resultado" para Vox

Respecto a los resultados electorales, Carlos Pollán se ha mostrado satisfecho, calificándolos como "un buen resultado" y "el mejor resultado que hemos tenido en en las últimas elecciones que que ha habido en España", estableciendo un nuevo "techo" para la formación. Vox ha crecido en un escaño, pasando de 13 a 14, un crecimiento que considera meritorio partiendo del ya elevado 17,62% que obtuvieron en 2022. "Cualquier crecimiento, para nosotros, era un buen resultado", ha afirmado.

Pollán ha negado que las altas expectativas generadas por algunas encuestas, que les situaban por encima del 20% de los votos, les hayan perjudicado. Según ha explicado, el objetivo de la campaña siempre fue claro: "que hubiera más VOX en Castilla y León", y ese objetivo se ha cumplido. "Los castellanos y leoneses, pues nos han dado más VOX del que teníamos en en la legislatura pasada", ha concluido.

Las polémicas de la campaña

Preguntado por las polémicas que han rodeado su campaña, como la falta de acuerdo en Extremadura o Aragón o la publicación de un audio de su jefe de campaña, Pollán les ha restado toda importancia. Ha asegurado que durante la campaña, que ha sido "muy pegada a la calle", ningún ciudadano le preguntó por esos asuntos. Sobre el audio, lo ha descrito como "cortado, recortado, contracortado y superpegado de muchas conversaciones distintas" y le ha dado "absolutamente ninguna importancia", mostrando su total respaldo a su jefe de campaña y al apoyo recibido por el presidente nacional, Santiago Abascal.

EFE El presidente de VOX, Santiago Abascal, acompaña al candidato Carlos Pollán durante su visita la localidad de Treviño, en Burgos

Finalmente, el candidato de Vox ha confirmado que ya ha habido un primer contacto con Fernández Mañueco, aunque de manera informal. "Le he mandado un mensaje de WhatsApp para felicitarle una vez más, y que él me ha contestado", ha revelado. Por el momento no hay fecha para una reunión formal, ya que Pollán ha retomado su agenda como presidente de las Cortes hasta la constitución del nuevo parlamento el 14 de abril.