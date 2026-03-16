Narciso Michavila, presidente de GAD3: "Si PP y Vox no se ponen de acuerdo, da igual cuándo haya elecciones generales porque seguirá gobernando Pedro Sánchez"

El presidente de GAD3, Narciso Michavila, ha analizado en el programa ‘El Cascabel’ de TRECE el panorama político resultante tras las últimas citas electorales, afirmando que, aunque la tendencia electoral no ha cambiado, la responsabilidad ha virado por completo. Según Michavila, "ahora la pelota ya no está en el tejado de los electores", que han acudido a votar en mayor número y han otorgado a PP y Vox entre el 55% y el 60% de los votos. Este resultado, que en unas generales supondría un "vuelco automático", ahora exige un entendimiento entre ambas formaciones.

La pelota, en el tejado de Feijóo y Abascal

Michavila ha recordado los intentos fallidos de gobierno conjunto en Extremadura y Aragón como prueba de las dificultades previas. Sin embargo, considera que los electores "han hecho sus deberes" y han enviado un mensaje claro a los dos partidos de la derecha: "se tienen que poner de acuerdo". Por ello, insiste en que la clave del futuro político de España reside ahora en la capacidad de diálogo de sus líderes.

El presidente de GAD3 ha sido tajante al señalar la consecuencia de un posible desacuerdo: "Si no se ponen de acuerdo, da igual cuando vaya a haber elecciones generales, porque seguirá gobernando [...] Pedro Sánchez". Esta situación, a su juicio, es "lo que ha cambiado entero desde ayer", poniendo toda la presión sobre los hombros de los líderes del Partido Popular y Vox.

Rubén Cacho El candidato del PP a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, celebra la victoria electoral en Salamanca

El "muy buen resultado" de Vox y el error de las expectativas

Respecto a los resultados de la formación de Santiago Abascal, Michavila ha desmentido la idea de un fracaso. "Es la sensación de que ahora, de repente, VOX ha pinchado, no, perdón", ha corregido, asegurando que el partido ha obtenido "un muy buen resultado". Achaca la percepción negativa a unas "expectativas que no eran reales", un error que, según él, cometen los asesores de Abascal, similar a lo que ocurrió con Albert Rivera o Pablo Iglesias, a quienes "les hicieron creer que ellos iban a superar al Partido Socialista, o que iban a superar al Partido Popular".

Para el sociólogo, la realidad es que el electorado de Vox, que se cuenta por millones, pide que el partido condicione las políticas desde los gobiernos. Ha criticado la decisión pasada de abandonar ejecutivos autonómicos, instando a la formación a "bienvenidos al mundo de los adultos". Ha subrayado la necesidad urgente de "unos presupuestos" y "un gobierno" que reclaman familias, empresas y trabajadores, algo que solo es posible mediante pactos.

EFE El líder de Vox, Santiago Abascal, junto al candidato de su partido, Carlos Pollán (c)

El PSOE fagocita a Sumar y se mantiene

En cuanto al Partido Socialista, Michavila ha señalado que, pese al desgaste, se mantiene en cifras cercanas al 30% en territorios como Castilla y León. Su análisis apunta a que el PSOE "está dejando sin espacio ninguno ya a Sumar", absorbiendo a todo el espectro a su izquierda. De hecho, ha recordado que el escaño que gana el PSOE en Valladolid proviene del espacio que antes ocupaba Podemos, y ha destacado la práctica desaparición de la izquierda radical en parlamentos como el gallego o el castellanoleonés.

Finalmente, ha quitado hierro a la influencia de consignas como el "no a la guerra", calificando de "análisis muy políticos y muy madrileños" y "poco aterrizados" los que se hacen desde la capital. Ha concluido que, cuando Pedro Sánchez abandone el liderazgo, podrá argumentar que deja un PSOE hegemónico en la izquierda, una posición que, sin embargo, depende de la capacidad del PP y Vox para articular una alternativa de gobierno viable.