Juan Gancedo, un "Super Poli" que recopila ayuda para las familias de sus compañeros

Juan Gancedo es policía nacional en la Brigada central de protecciones especiales y se su labor para ayudar a compañeros y ciudadanos anónimos ha hecho que se haya ganado el apodo de "Super Poli". Juan explica en "El Cascabel" que lleva mucho tiempo dedicando su vida personal a intentar ayudar a compañeros, salvar animales y "ser solidario que es como me gustaría que fuesen conmigo".

Últimamente se dedica a recavar todos los apoyos posibles para conseguir mascarillas y equipos de protección para sus compañeros, pero antes ya había realizado colectas para las familias de sus compañeros fallecidos.

Juan explica en TRECE que "hay un día que cambió mi vida, que fue cuando falleció mi compañera Vanesa Lage y resultó herido Vicente Allo. Ese día comencé a pensar cómo podía ayudar a sus familia para que no se sintieran solas. A través de un grupo de facebook, hicimos una colecta, le enviamos una corona, y después comenzamos en una dinámica y empezamos a estar ahí en las diferentes desgracias como las pérdidas de nuestros compañeros debido a esta pandemia. Gracias a Dios la gente confía en mí, me apoya y hoy me han comunicado que para la viuda de nuestro compañero Ceferino que falleció en Asturias víctima de la COVID-19, la recaudación ha ascendido a 41.000 euros. Sabemos que eso no va a devolver a su familia, entre ellos una bebé de 14 días a nuestro compañero, pero que sepan que nos tienen ahí, tanto en el sentido económico como en cualquier otro".

Juan añade que estos meses de pandemia ha intentado recopilar mascarillas y material para compañeros. Además, ha cedido su casa en Asturias para sanitarios que estén trabajando allí, para así evitar posibles contagios a familiares. "Es algo que no debería ser noticia, es ceder lo que tengo para quienes están allí trabajando y cuidando", afirma.