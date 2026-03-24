José Trigueros, presidente de los ingenieros de caminos: "Va a costar mucho menos dinero hacer un mantenimiento preventivo en carreteras y ferrocarril"

El presidente de la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, José Trigueros, ha lanzado una seria advertencia sobre el estado de las infraestructuras en España. En una entrevista en el programa 'El Cascabel' de TRECE, Trigueros ha instado al ministro de Transportes a dedicarse “el 120 % de su tiempo” a resolver los graves problemas que existen en la actualidad, en lugar de entrar en polémicas políticas.

Un mantenimiento “exhaustivo” para evitar desastres

Trigueros ha abordado el incidente en el talud de Álora, que mantendrá la línea del AVE Madrid-Málaga cortada durante tres meses. Ha calificado el plazo de reparación como “razonable” y ha alertado de la tragedia que podría haber ocurrido: “Imagínense que hubiera coincidido el derrumbe de este talud pasando un AVE a 250 kilómetros por hora. Hubiera sido tremendo”. Este suceso, según el experto, evidencia la necesidad de un mantenimiento exhaustivo en taludes y puentes de toda la red ferroviaria y de carreteras.

El presidente de los ingenieros ha sido tajante al afirmar que la prevención es clave. Cuestionado sobre si el problema en la línea de Málaga se podría haber evitado, su respuesta fue directa: “Claro que sí. [...] Con un buen mantenimiento no se hubiera producido”. Ha insistido en la importancia de realizar un mantenimiento preventivo de todas las infraestructuras, ya que, según afirma, “va a costar mucho menos” que reparar los daños una vez que ocurren.

Diego Radames El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, comparece para dar cuenta del caos ferroviario, en el Senado, a 29 de enero de 2026, en Madrid (España).

La investigación de la Fiscalía Europea en el AVE a Sevilla

Sobre el accidente de Adamuz (Córdoba), Trigueros ha analizado la decisión de la Fiscalía Europea de investigar un posible delito de malversación con los fondos destinados al mantenimiento de la línea. Aunque apoya la investigación, se ha mostrado cauto: “A mí no me queda claro todavía que podamos decir que hay una malversación de fondos”. Ha explicado que la fiscalía investigará el destino de los 111 millones de euros de ayudas europeas, una tarea distinta a la de la CIAF, que se centra en las causas técnicas del accidente.

Otro de los puntos polémicos es la retirada de material probatorio por parte de Adif, una acción que ha sido frenada por la jueza. Desde un punto de vista técnico, Trigueros admite no encontrarle explicación: “No alcanzo a entender qué interés puede haber si ya tienes las muestras de lo que es el carril antiguo, del carril nuevo y de la soldadura”. Sugiere que podría tratarse de una maniobra “legal, más que otra cosa administrativa”.

Graves fallos de seguridad

El experto ha revelado otros problemas graves, como el desprendimiento en uno de los túneles de Abdalajís (Málaga), que lleva con una de sus dos vías inutilizada desde hace ocho meses. También ha criticado que se hayan instalado raíles nuevos sin pasar los controles de calidad, un hecho que ha calificado de anómalo: “Está claro que tiene que venir con los controles. Todo el que se pone tiene que tener unos sellos de calidad, si no, no se puede poner”.

GUARDIA CIVIL Agentes de la Guardia Civil inspeccionan la vía del tren donde descarrilaron dos trenes de alta velocidad en Adamuz

Para Trigueros, uno de los hechos más preocupantes del caso Adamuz es que la vía estuviera rota desde el día anterior sin que los sistemas de seguridad lo detectaran. Esto le genera una enorme desconfianza: “Si la vía está rota y los sistemas de seguridad de la vía no detectan que está rota [...], ¿qué fiabilidad tenemos en el resto de la vía?”. Además, ha desmentido al ministro de Transportes, quien sugirió que la rotura era indetectable: “Eso no es cierto, porque si hubiera pasado los ultrasonidos, la noche anterior, se hubiera detectado perfectamente”.

Finalmente, Trigueros ha recordado que el problema no se limita al ferrocarril, extendiéndolo a las carreteras, donde el 52% de la red presenta problemas graves y existe un déficit de mantenimiento acumulado de 13.000 millones de euros. La conclusión de los ingenieros es clara: es urgente invertir en conservación para garantizar la seguridad y evitar costes mayores en el futuro.