Joan Mesquida, exdirector de la Guardia Civil: "El Gobierno quiere poner los poderes del Estado a su servicio"

"Marlaska está haciendo un papel de inquisidor político tratando de poner a disposición del Gobierno altos mandos de la dirección de la Guardia Civil", ha señalado nada más comenzar su entrevista en 'El Cascabel' de TRECE Joan Mesquida, dirigente de Ciudadanos en Baleares. El exdirector de la Guardia Civil ha explicado a Antonio Jiménez que "es una utilización perversa del poder actuando de forma injusta como hemos visto con el coronel Pérez de los Cobos. Lo grave es que estamos en una situación de anormalidad constitucional por el estado de alarma. En esta circunstancias dimite el número dos de la Guardia Civil por injerencias políticas derivadas precisamente del cese de Pérez de los Cobos. Y ahora vemos también al cese del número tres. Lo que está pasando en la Guardia Civil es absolutamente muy grave".

Sobre su experiencia en el cargo, Mesquida ha contado que "recuerdo algún caso que, por indicación de la Secretaría de Seguridad del Estado, pedieron algún informe que estaba elaborando la Guardia Civil. Una vez pasó y el juez nos dio la clara instrucción de que no se reportase ningún informe fuera del círculo de los operativos, ni a los mandos directos de la propia unidad se les podía dar nada. Lo entendí perfectamente y así lo trasladé. No se montó en cólera ni se cesó a nadie. No se puede forzar a un servidor público, un guardia civil, a incumplir la ley. Si no, podría haber incurrido en un delito de revelación de secretos", ha afirmado.

Además, el exdirector de la Guardia Civil ha tachado de "sorprendente" que "siendo Marlaska juez no sepa esto que es prácticamente el 'abc'. Yo creo que aquí hay una estrategia del Gobierno para poner los poner los poderes del Estado a su servicio. Lo hemos visto con la Fiscalía General del Estado que hoy es ya una Fiscalía General del Gobierno con una ministra de Justicia nombrada fiscal general, y la Abogacía General del Estado hoy es ya del Gobierno, lo vemos con las presiones al poder judicial que tratan de que sea dócil al Gobierno, y ya ni hablo del poder legislativo con la presidenta Batet que habla como ministra del Congreso con imparcialidad, deja hablar a ERC y Bildu, y cuando hablamos los partidos constitucionalistas nos quita la palabra o nos borra del diario de sesiones sin consultar. Esto de la Guardia Civil es un episodio más de poner al servicio del Gobierno una policía del Estado. Es un control chavista, populista y sanchista de poderes del Estado al servicio del Gobierno”.

Con respecto a cómo se han tomado en la Guardia Civil los acontecimientos de los últimos días, Mesquida ha revelado que le han transmitdo "un profundo malestar porque estas situaciones provocan inquietud. ¿Qué mensaje lanzamos a los guardias civiles jóvenes? ¿Que cumplir la ley se castiga con un cese? Esto no se entiende. Socava el ánimo, pero no la profesionalidad. A la Guardia Civil no se la puede comprar con un tramo de equiparación salarial propuesto por Ciudadanos al PP y que Marlaska tenía bloqueado, y si cree que le pueden comprar o amedrentar con ceses, es que no conoce la Guardia Civil.

"La Guardia Civil jamás echa pulsos", ha continuado, "es una institución que puso en horas el reloj constitucional con la entrada de la democracia en España". Eso se tiene que enmarcar dentro de este ataque a una policía del Estado que no me extrañaría ver que los socios de Sánchez que no pueden ver a la Guardia Civil ni en pintura pero se aprovechan para que les den cobertura de seguridad en su domicilio, pero podemos ver en los próximos meses alguna voz diciendo que la Guardia Civil pierda su carácter militar y esto sería la desaparición de la Guardia Civil y sus 176 años de historia. No se puede desacreditar el informe del 8M porque está en un proceso judicial donde se aportan pruebas y el juez decide".

Joan Mesquida ha confesado también que "nunca había visto nada como esto, con los cambios de Gobierno no se suelen producir cambios en la Guardia Civil. Más allá de algún cese por falta de eficacia, no recuerda ninguna situación similar. En la cúpula de la Guardia Civil suele haber una línea muy nítida donde el responsable de información suele pasar a ser el director adjunto operativo".

Por último, el dirigente de la formación naranja ha explicado que "si el Gobierno ataca a dos sectores claves como el turismo y la automoción que suman el 20% del PIB, estas cosas tienen consecuencias. El ministro debería estar trabajando codo con codo con las fuerzas y cuerpos del Estado para minimizar el repunte de la criminalidad que se puede producir y esta situación de conflictividad social que no ayudan nada a la estabilidad social y económica de España". "Hemos conseguido que el Gobierno haya trabajado un plan B al estado de alarma. Les hemos criticado y hemos sido contundentes cuando había que serlo".