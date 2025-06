Jesús Cuadrado, exdiputado socialista: "El PSOE no existe y Sánchez desafía a 50 millones de españoles"

El exdiputado socialista Jesús Cuadrado, que también fue portavoz de Defensa del PSOE en el Congreso, ha cargado duramente contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras su comparecencia pública posterior al informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO). Cuadrado aseguró, en 'El Cascabel', que el jefe del Ejecutivo “se ha declarado en rebeldía dentro de una democracia liberal” y que su actitud supone “un desafío a 50 millones de españoles”.

Cuadrado afirmó no sentirse sorprendido por la reacción del presidente, aunque sí considera que el momento actual supone “un salto cualitativo” en la gravedad de los acontecimientos. Para el exdiputado, la pregunta clave ya no es qué hará Sánchez, sino “qué decisiones tomamos los ciudadanos, las instituciones y los partidos ante esta situación”.

“El Partido Socialista Obrero Español no existe”

Antonio Jiménez ha preguntado a Cuadrado por la responsabilidad del PSOE como partido que sustenta al Gobierno. Su respuesta fue tajante: “El Partido Socialista Obrero Español no existe”. En su opinión, Pedro Sánchez “se lo llevó por delante” en el momento en que asumió el control absoluto de la organización.

“¿Dónde están las agrupaciones locales, las asambleas, los responsables orgánicos? ¿Dónde está Castilla-La Mancha, Andalucía, Castilla y León? No hay ninguna reacción, no existen”, denunció. A su juicio, la estructura del partido ha sido desmantelada hasta el punto de que ya no cumple con su papel constitucional.

En ese contexto, Cuadrado se pregunta qué quedará del PSOE tras la eventual caída de Sánchez: “Va a caer, y va a caer de una manera contundente”, aseguró. En su opinión, el partido “va a contar muy poco en el futuro político de España”, una vez se produzca el relevo en el liderazgo.

Críticas a los socios

El exdiputado socialista también se dirigió a los partidos que sostienen al Ejecutivo en el Congreso. Cuadrado criticó la falta de reacción de formaciones como el PNV o Sumar ante la gravedad del momento. “¿Los votantes del PNV van a asumir con normalidad lo que ha dicho su presidente? ¿Van a seguir permitiendo que su único interés sea mantener a Pedro Sánchez en la Moncloa?”, se preguntó.

Asimismo, apeló a la responsabilidad de figuras relevantes dentro del propio PSOE, como Josep Borrell o Emiliano García-Page, instándolos a no permanecer en silencio. “¿Borrell no tiene nada que decir viendo lo que estamos viendo? ¿Page no va a exigir que se convoque el Consejo de Política Federal?”, cuestionó, señalando que el silencio de los referentes históricos y territoriales del partido refuerza el aislamiento institucional del actual presidente.

Emiliano García Page, presidente de Castilla-La Mancha

En su intervención, Cuadrado insistió en que es crucial centrar el foco en el lenguaje público, porque la ciudadanía necesita explicaciones claras y alternativas. Según afirmó, el país entero está afectado por la situación actual, que calificó de “embrollo” que pone en riesgo los intereses generales de España.

“Hoy, el problema no es solo del Gobierno ni del PSOE, es de la nación. Y necesitamos una salida”, concluyó Cuadrado, en un discurso crítico, pero también cargado de advertencias sobre las consecuencias institucionales y democráticas del rumbo político actual.