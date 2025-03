¿Incumple Sánchez la Constitución no presentando presupuestos, como denuncia Felipe González?

Felipe González recuerda que "la Constitución dice que tenemos que presentar un presupuesto tres meses antes de que acabe el año". El expresidente socialista del Gobierno asegura no haber vivido "un momento más incierto que este" que estamos viviendo y deja claro que "el presupuesto no se hace sumando las reivindicaciones de unos y de otros y, una vez que se suman todas para ver si se tiene una hipotética mayoría, se va a ver de dónde se saca el ingreso necesario para cubrir esas necesidades. No hay presupuestos, es un incumplimiento constitucional. Yo, la primera vez que no pude hacer presupuestos, convoqué elecciones".

Cargando…

Felipe González ha opinado que los dos grandes partidos de España --PP y PSOE-- "a la fuerza" se tendrían que "poner de acuerdo" para cumplir el "compromiso" que este país tiene para "aumentar el gasto de defensa".

Así lo ha sostenido el también exsecretario general del PSOE durante su participación en un coloquio con el presidente de la Asociación Círculo de Empresarios del Sur de España (Cesur), José Manuel González, en una jornada organizada por dicha asociación en Sevilla.

Felipe González ha aseverado que en el momento actual existe la "necesidad" de "aumentar el gasto en defensa", pero "sin hacerse trampas en el solitario", según ha apostillado antes de subrayar que, como mínimo, se debe incrementar ese gasto hasta alcanzar el dos por ciento del PIB.

En este sentido, ha remarcado que se trata de "un compromiso que tenemos con la Unión Europea, con la OTAN" y "hasta con Gran Bretaña, que está fuera de la UE más para su desgracia que para la nuestra, porque realmente comprendieron que aquello del 'Brexit' no salió muy bien", ha apostillado el expresidente en referencia al país británico.

Ha agregado que "si hay que aumentar el gasto de defensa, hay que explicar por qué y cómo, y para eso necesitamos Presupuestos", y ha dicho que él "sugeriría muchas cosas a nivel europeo", y que "es verdad que algunas de las reglas fiscales de la Unión Europea durante un tiempo tendrán que flexibilizarse para que aumente el gasto en defensa".

Además, ha aseverado que, "a la fuerza", PP y PSOE "se tienen que poner de acuerdo para aumentar el gasto en defensa", y ha agregado que para eso "hay que sentarse, hay que discutirlo, porque el incremento del gasto en defensa es la condición necesaria, no suficiente", ha puntualizado.

Acto seguido, ha puesto de relieve que España es actualmente "el país de la OTAN que tiene el porcentaje en términos de PIB per cápita más bajo en defensa", por lo que "tenemos que aumentarlo", y para ello "se tienen que poner de acuerdo los dos grandes partidos" para tener una "mayoría suficiente", ha insistido en defender.

En esa línea, Felipe González ha preguntado "con quién" podría el Gobierno alcanzar un acuerdo para ese incremento del gasto, "si con Sumar o con 'Restar', con Pablo Iglesias o con (Antonio) Maíllo". "No parece" que con esos políticos se pueda el PSOE "poner de acuerdo en aumentar los gastos de defensa", al igual que tampoco con el líder de Vox, Santiago Abascal, que "no va a querer", ha continuado argumentando el expresidente.

El veterano referente socialista ha recordado que, en tiempos de la Segunda República, España le declaró "la paz al mundo", pero "cuando necesitábamos amigos no los tuvimos, porque no es tan fácil eso de declararle la paz al mundo y que funcione", ha advertido.

TRUMP, "UN MERCACHIFLE"

Además, Felipe González ha señalado que, en esta cuestión del gasto en defensa, "nos ha despertado" quien ahora gobierna Estados Unidos, Donald Trump, de quien ha dicho que "se cree que preside el mundo, que nos desprecia a todos", y que actúa como "un mercachifle" y no "como un empresario, porque nunca lo ha sido", según ha sostenido para criticar que el dirigente republicano "está poniendo en cuestión todo, hasta la existencia de una alianza occidental, y le está dando la razón" al presidente ruso, Vladimir Putin, "que se está riendo de él" y "lo está engañando miserablemente", ha abundado.

Así, el expresidente ha vinculado la necesidad de "aumentar los gastos en defensa" con "las amenazas de Putin y de los hijos de Putin, que lo acompañan siempre", y ha augurado que el presidente ruso "va a engañar fácilmente" a Trump, de quien ha comentado que "ignora casi todo, pero no sabe que lo ignora y, por tanto, mete la pata todos los días".