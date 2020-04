Hosteleros: "Reducir al 30% el aforo de una terraza es inviable, una tomadura de pelo"

El presidente de la Confederación Española de Hostelería, José Luis Yzuel, ha valorado el plan de desescalada y las fases anunciadas por Pedro Sánchez. Yzuel habla de que la “situación es altamente delicada” y que entre los hosteleros hay “un disgusto generalizado”. En concreto, se quejan de que el Gobierno ha ofrecido “pocas respuestas y pocas certezas”.

“Valoramos las medidas del Gobierno con sorpresa e indignación. Reducir al 30% del aforo de una terraza es, desde todo punto de vista, inviable. Es de tomadura de pelo. Nosotros hablábamos del 70% de aforo, no de reducción", ha denunciado Yzuel.

�� "Valoramos las medidas del Gobierno con sorpresa e indignación. Reducir al 30% del aforo de una terraza es, desde todo punto de vista, inviable. Es de tomadura de pelo. Nosotros hablábamos del 70% de aforo".



�� @jlyzuel, presidente de @CEHEhosteleria, en #ElCascabel28Apic.twitter.com/3wWwkEmBa6 — El Cascabel (@ElCascabelTRECE) April 28, 2020

“El método de comunicación empleado por el Gobierno hace que nos estemos enterando de todo por ruedas de prensa en lugar de hablar con nosotros y sentarnos en una mesa que seguro que mejoraríamos las medidas el día después”, se ha lamentado el presidente de los hosteleros españoles.

�� "No entendemos por qué se limita el aforo al 30% en terrazas al aire libre si podemos ampliar el espacio y lo estamos hablando con muchos ayuntamientos". "Los alquileres van a ahogar a muchos establecimientos".



�� @jlyzuel, presidente de @CEHEhosteleria, en #ElCascabel28Apic.twitter.com/zzh7IhuEbf — El Cascabel (@ElCascabelTRECE) April 28, 2020

Yzuel también ha señalado que de todas las reclamaciones que han hecho al Gobierno no se ha resuelto ninguna. “Los pequeños empresarios, que son mayoría aplastante en la hostelería, no tienen prácticamente ayudas, no se ha creado financiación para ellos”, ha afirmado Yzuel, que ha reclamado la puesta en marcha de microcréditos para este tipo de negocios.

Por último, Yzuel ha criticado que “no se ha hecho nada con los alquileres, que van a ahogar a la práctica totalidad de establecimientos”.