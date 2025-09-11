¿Es hipócrita que Pablo Iglesias lleve a sus hijos a un colegio privado, tras criticarlos?

La decisión de Pablo Iglesias e Irene Montero de escolarizar a sus tres hijos en un colegio privado de Las Rozas ha desatado una oleada de críticas y acusaciones de incoherencia política. El centro, gestionado por una cooperativa docente y de carácter laico, tiene una cuota cercana a los 500 euros mensuales por alumno, lo que supone un desembolso anual de unos 15.000 euros por la familia.

El revuelo no surge solo por el coste, sino por el contraste con las declaraciones que Iglesias realizó durante años. El exlíder de Podemos sostuvo en distintas ocasiones que “la educación privada está pensada para una minoría que se lo puede permitir” y denunció que muchos padres la eligen porque “no quieren que sus hijos se mezclen con niños de clase obrera, inmigrantes o gitanos”. Estas frases, repetidas en varios debates y entrevistas, han sido recuperadas ahora como ejemplo de contradicción respecto a su elección personal.

Diversos medios y figuras políticas han señalado la aparente falta de coherencia entre su discurso histórico en defensa de la escuela pública y su práctica actual. Aunque el colegio escogido se presenta como un proyecto alternativo y no perteneciente a grandes grupos privados, la polémica se ha instalado en el debate público.

Hasta ahora, ni Iglesias ni Montero han ofrecido explicaciones públicas sobre su elección. Mientras tanto, analistas señalan que este episodio puede minar la confianza de quienes los apoyaron por su defensa de lo público, reabriendo el debate sobre si los dirigentes deben mantener coherencia entre sus discursos y sus decisiones privadas.