Giménez Barriocanal, en TRECE: "La Iglesia explica los datos porque es su obligación contar su labor"

El vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal Española y Presidente de COPE y TRECE, Fernando Giménez Barriocanal ha pasado por el plató de 'El Cascabel' en TRECE con el presentado Antonio Jiménez para contar de primera mano cómo ha sido la presentación que ha protagonizado este lunes por la mañana de las ‘Principales cifras de la economía de la Iglesia en España', correspondientes a 2018.

Giménez Barriocanal ha destacado que este acto de transparencia de la Iglesia española "es lo adecuado porque es lo que toca. En mayo recibimos la liquidación definitiva de la asignación tributaria de la declaración de la renta. Procedemos a explicar y contar los datos porque es una obligación de la Iglesia contar lo que hace", ha asegurado.

"En este libro que hemos presentado hoy se explica con todo detalle las 79 diócesis y 23.000 parroquias que hay en nuestro país. Su fuente de financiación principal son las aportaciones directas de los fieles. Una cuarta parte proviene de la asignación tributaria. La Iglesia no se financia con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. Somos los fieles y los contribuyentes quienes decidimos con cuánto dinero va a contar la Iglesia para hacer su labor”, ha querido dejar claro Barriocanal.

El también Presidente de COPE y TRECE ha querido destacar que el importante documento que ha presentado "no es una encuesta". En sus palabras, "los datos nos los facilita la Secretaría de Estado de Hacienda. Esos 7 millones de declaraciones que suponen 8 millones y medio de declarantes, supone la mayor adhesión que existe hoy en día en un acto formal que hay a una realidad, a la Iglesia Católica. Pensamos que la gente asigna porque quiere, valora lo que hace la Iglesia sea más o menos creyente o porque ve el papel tan fundamental que tiene la Iglesia. Intentamos contar a diario nuestra labor, sabemos que hay cosas que mejorar. Pero hay confianza de los contribuyentes. La realidad es que 8,5 millones de personas apuestan cada año por la Iglesia y se lo agradecemos. Es una ayuda pequeña, de 35€ de media por declaración, pero se nota, se pueden hacer muchas cosas gracias a ello", ha explicado Barriocanal de forma precisa.

La crisis económica

No han faltado referencias a la crisis económica que ya tuvo que vivir nuestro país y que parece inevitable para el futuro más inmediato: "Ya hemos vivido esto en la crisis del 2010 al 2012. A pesar de que subían el número de contribuyentes, la asignación disminuía. Las reglas de juego era que nosotros nos sometíamos al referéndum de los ciudadanos y a la situación económica. Si como parece ser, la economía en España se va a resentir, son momentos para ayudar, arrimar el hombre y acercarse. El papel de la Iglesia y de la parroquia de al lado de tu casa es fundamental y tiene que estar ahí", ha recordado.

"Se está llamando a la gente a que colabore. Todos podemos colaborar, ir al párroco que tenemos más cerca. Hay más de 6.000 Cáritas que están en las parroquias. Con colaboración económica también podemos ayudar, con carácter permanente, con suscripción y con los nuevos mecanismos. Más que nunca necesitamos ayuda", confesaba un Barricanbal que no ha querido dejar los temas más importantes sin tratar.

Las dificultades de las parroquias han sido notables durante este tiempo de confinamiento y en palabras del vicesecretario para Asuntos Económicos de la CEE, la respuesta que se está recibiendo está siendo "muy buena. La gente se da cuenta de que han sido 9 semanas en las que no ha habido culto en las Iglesias. Ahora se está empezando, pero con un tercio del aforo y con dificultades. Esto significa una dificultad. Se puede ayudar económicamente de muchas maneras. Hay parroquias que tienen muchas fórmulas, y está el portal de donoamiiglesia.es que es una iniciativa única en el mundo. Han venido conferencias episcopales del mundo interesándose cómo en un único portal uno puede donar a la Conferencia, a las 70 diócesis o a las 23.000 parroquias. Incluso a la de su casa, a la más recóndita de cualquier pueblo de España. Uno puede acceder y donar una cantidad periódicamente, además va a tener una desgravación fiscal muy importante".

Y es que Barriocanal no ha querido obviar que "las parroquias han estado abiertas y los párrocos han estado en la atención al vecino, al enfermo y a los afectados en el duelo. Mucha gente lo está pasando muy mal, que no tiene para comer hoy, con pobreza vergonzante a quien le da miedo decir que no tiene de qué vivir, que no le llega dinero. Esa gente tiene que acudir a algún sitio, y pueden acudir a la parroquia, donde se les va a ayudar sin preguntarles si van a misa o no. Para esa ayuda hacen falta manos y colaboradores y recursos económicos. Es para la gente que tiene necesidad, hay que rascarse el bolsillo, es el momento de la solidoridad, de compartir nuestros bienes, no podemos pensar que el Gobierno nos lo va a resolver todo, es la sociedad civil quien tiene que tirar para delante".

La colaboración con la administración pública

A este respecto, Barricanal ha asegurado en TRECE que "se está encontrando una buena colaboración con algunos ministros y con administraciones autonómicas. Hay que coordinar esfuerzos para los más necesitados. Cada uno en su sitio y en su marco de actuación empujamos todos juntos por sacar adelante esta situación".

"Cuanto más grandes son las diócesis, menos dependen de la asignación tributaria como es lógico porque las aportaciones de los fieles tienen más peso. Todos los datos, en este informe exhaustivo, se pueden consultar desde la web de la Conferencia Episcopal, pasa saber a dónde ha ido hasta el último euro de la asignación tributaria con total transparencia", ha rematado.

Uno de lo temas principales del documeto presentado este viernes por la CEE era dar una explicación transparente a cómo se reparte el dinero que gestiona la Iglesia española: "No hay relación entre lo que se recauda y lo que se recibe, se reparte en función de las necesidades que hay. Damos a cada uno en función de lo que necesita. Hay algunos clichés donde alguno piensa que cuando ve a un obispo vestido de oropel en un palacio fantástico que eso es síntoma inequívoco de una gran riqueza, pero invitaría a la gente a que vieran dónde viven, qué nivel de vida llevan. En la Iglesia se vive con una gran modestia porque la riqueza está dispuesta a los fines principales. No estamos para tirar el dinero", ha asegurado Fernando Giménez Barriocanal.

La austeridad de la Iglesia

Sobre este punto, y preguntado por Antonio Jiménez, Barricanal ha querido ser tajante: "La Iglesia en España se mueve con austeridad, con dificultades muchas veces. Los criterios son de que ahí tenemos que estar y ayudar. Se busca el dinero cuando hay prioridades y hay que ayudar. Si alguien quiere saber qué está haciendo la Iglesia hoy, puede ir al portal iglesiasolidaria.es para ver las iniciativas frente al Covid que están haciendo las parroquias en España".

"La gente cuando conoce los datos de la Iglesia dice que por qué no contamos esto. La Iglesia siempre se ha valido de los medios de comunicación para contarlo. La radio, la televisión, las redes sociales, internet, los periódicos… Y la Iglesia tiene derecho a estar ahí, la labor que ha realizado COPE y TRECE estos dos meses acompañando a la gente que no podía ir a misa a diario. Los datos de Kantar son muy específicos, ha habido 11 millones de personas distintas que han conectado con las retransmisiones religiosas de TRECE, que les han acompañado. Claro que merece la pena un canal de televisión, una radio donde en un régimen plural y democrático la Iglesia pueda expresar libremente lo que opina y sobre todo celebrar la fe y acompañar a la gente. La misa de hoy la habrán visto 200.000 personas, muchos enfermos, en residencias de ancianos… para mí es el mejor dinero invertido", ha concluido Fernando Giménez Barricanal, Presidente de COPE y TRECE, además de vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal Española en TRECE.