Gay de Liébana, en TRECE: "Derogar la reforma laboral va a ser dinamita para los ERTE y la economía"

El profesor y economista, José María Gay de Liébana, ha valorado en 'El Cascabel' de TRECE el pacto del Gobierno con Bildu para derogar la reforma laboral. "Este no es el espíritu que emana de Bruselas", señala de Liébana, "me sorprende que de buenas a primeras se hace todo lo contrario a lo que recomiendan los organismos internacionales. Esto es dinamita pura para los ERTE. Han desaparecido 240.000 empresas que están fuera de combate más lo que se espera que venga. Esto es fatídico para la economía de España".

El economista continúa explicando que "hay un error de base. Se creen que a través del BOE se regula y se anima el mercado del empleo, pero están haciendo justo lo contrario. Si no tira la economía no hay trabajo por mucho que se regule. Si en este momento endurecemos más la ley, no se va a producir ninguna creación de empleo. Vamos en contracorriente, es un daño tremendo a la economía porque va a castigar que haya más paro y menos empleo. Esto es inaudito y de una miopía cortoplacista tremenda”.

�� "Las previsiones son cada vez más pesimistas y la tasa de paro se va a ir hasta el 27%. Con una reforma laboral, no se va a contratar a nadie. Hay que hacer lo contrario a lo que está haciendo este Gobierno".



�� @DeLiebanaCOPE en #ElCascabel20Mpic.twitter.com/oplWn54heX — El Cascabel (@ElCascabelTRECE) May 20, 2020

Sobre el futuro a corto plazo para el país, Gay de Liébana ha explicado que "las previsiones son cada vez más pesimistas y la tasa de paro se va a ir hasta el 27%". Además, cree que "con una reforma laboral, no se va a contratar a nadie. Hay que hacer lo contrario a lo que está haciendo este Gobierno".

Sánchez pacta con Bildu acabar con la reforma laboral a cambio de apoyar el estado de alarma

EH-Bildu ha asegurado este miércoles que ha alcanzado un acuerdo con el PSOE y Unidas Podemos para derogar la reforma laboral de forma "íntegra" a cambio de "no obstaculizar" la prórroga del estado de alarma y ha aclarado que la derogación debe hacerse efectiva antes de que finalicen las medidas extraordinarias adoptadas en materia económica y laboral por la crisis de la COVID-19.

El acuerdo ha sido suscrito en el marco del debate el Congreso para prorrogar durante 15 días el vigente estado de alarma decretado ante la pandemia del coronavirus y con el objetivo, destaca la formación vasca en un comunicado, de "adoptar las medidas necesarias para profundizar en las garantías de escudo social y económico".

El acuerdo conlleva el compromiso de la formación vasca de "no obstaculizar la prórroga del estado de alarma", así como el de PSOE y Unidas Podemos de cumplir "en tiempo y forma con los términos". Asimismo, EH-Bildu asegura que el acuerdo también propiciará que las entidades locales, forales y autonómicas dispongan de "mayor capacidad de gasto en políticas públicas destinadas a paliar los efectos sociales de la crisis".

"PSOE y Unidas Podemos se comprometen, asimismo, a que los gastos en políticas sociales de las entidades locales sean exceptuados del cómputo de la regla de gasto", añade en la nota y señala que también se ha acordado que la capacidad de endeudamiento de País Vasco y Navarra "se establezca exclusivamente en función de sus situaciones financieras".