Galiacho, sobre el Rey don Juan Carlos: "Podría volver antes de Navidad si quiere zanjar los flecos jurídicos"

Juan Luis Galiacho, director de ‘elcierredigital.com’, ha estado en ‘El Cascabel’ de TRECE para contarnos todos los detalles de la vida del Rey Emérito, Juan Carlos, tras su salida de España.

“Por una parte, la fecha de la reunión está super medida por Zarzuela y por el Gobierno porque viene a decir que están con la monarquía, pero una monarquía nueva, la de Felipe VI, por otra parte, el único que ha ocasionado su salida ha sido el propio Juan Carlos con ese comportamiento que no es ilegal, pero tampoco es ético. Lo que venimos investigando hace tiempo, precisamente las actividades del rey Juan Carlos, no voy a decir que no ha tenido un papel importante como embajador y ha dado la cara en varios asuntos, pero el comportamiento en el tema del dinero, fundaciones opacas y paraísos fiscales no ha sido el adecuado para alguien que ha sido 48 años rey de España”

Sobre su vuelta a España comenta que “es cierto que se rumoreaba con su llegada este verano, pero sí es verdad que podría volver antes de Navidad si quiere zanjar los flecos jurídicos que quedan. Los movimientos de Juan Carlos desde Abu Dabi todavía son secretos porque no sabemos si se mueve o no, solo conocen sus movimientos sus escoltas, Sánchez y su ejecutivo, y todos los días hay rumores. Evidentemente quiere volver y quizá lo haga en un domicilio particular en una zona relativamente cerca de Madrid. Aún quedan aspectos jurídicos por cerrar para que venga sin presión”.

Finalmente, avanza como se podría acercar el rey Juan Carlos a España: “Un encuentro que supondría un acercamiento podría ser la EXPO que se va a celebrar este otoño en Dubai si el rey Felipe VI va, de hecho, la presencia de la infanta Elena de nuevo dentro en los actos de la monarquía es un acercamiento entre la interlocución de Elena, Felipe VI y Juan Carlos, mi noticia es que la infanta Elena visitará en Abu Dabi a su padre”.