La Fundación Madrina reparte cada día alimento para 2.500 familias

La Fundación Madrina da de comer da cada día a más de 2.500 familias. La entidad que habitualmente ayuda a madres en situación de exclusión y a sus bebés, estos días de pandemia denuncian que hay familias que no comen correctamente desde hace una semana y que hay personas que sólo se alimentan de pan y agua.

Las parroquias de Santa María Micaela y San Enrique son los lugares en los que cada día se congregan miles de personas para conseguir alimento y productos básicos. "El Cascabel" habla con Conrado Martínez, presidente de la Fundación Madrina, quien explica que estos días, continúan con su labor prestando atención sanitaria a mujeres embarazadas en riesgo de exclusión. Además, señala "hay cantidad de niños que no están llevando estos días una correcta alimentación. Antes de la pandemia, ya atendíamos a 15.000, ahora hemos perdido la cuenta".

Conrado añade que en estos momentos alimentan a 2.500 familias, pero que "cada semana la cantidad se aumenta en cien o doscientas más. Estamos intentando sostener el riesgo alimentario de familias y de niño, pero también riesgo sanitario. Las madres gestantes tienen miedo, hay mucho abandono porque debido a la situación económica muchas familias se ven en la calle. Desde la Fundación, intentamos acoger a todas las madres y familias que se ven en esta situación. Los vecinos nos están ayudando con alimentos, con pequeñas donaciones, porque saben que cada día repartimos 7 toneladas de alimentos, también repartimos pañales para los más pequeños".

Junto al testimonio de Conrado, "El Cascabel" cuenta con las palabras de Patricia, madre de tres hijos de 17,10 y 9 años. Patricia trabajaba de camarera, pero en estos momentos está en ERTE desde marzo, pero todavía no ha cobrado. "No hay ingresos, ni donde trabajar, nos arreglamos gracias a la Fundación Madrina. Me han atendido muy bien, me tendieron la mano, tanto a mí como a mi prima que está a punto de dar a luz". Patricia explica que en estos momentos tiene deudas que no puede atender, y que en su edificio conoce al menos a cuatro familias que están en la misma situación. Conrado llama atención sobre el hecho de que la situación es muy grave y que junto a madres con bebés, y familias han comenzado a repartir alimentos entre personas mayores que no llegan a fin de mes con su pensión.