Francisco Igea, en TRECE: "Pondremos nuestras políticas encima de la mesa con quién quiera hablar de ellas"

El candidato de Ciudadanos a la presidencia de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha estado este martes en 'El Cascabel' de TRECE para analizar la recta final de la campaña y las intenciones de su partido a la hora de negociar tras los comicios.

En primer lugar, Antonio Jiménez ha recordado que la mayoría de encuestas dan entre 0 y 1 escaño a Ciudadanos, salvo en CIS, que le da la posibilidad de lograr hasta 5. Ante esta situación, Igea ha apuntado que "el CIS en 2019 prácticamente clavó el resultado en la comunidad aunque es difícil para las encuestas, hay nueve provincias y las muestras son pequeñas".

Ante la pregunta de si van a apoyar un Gobierno de Mañueco, el candidato de Cs ha sido tajante: "Nosotros no podemos hacer presidente a alguien que se ha comportado de forma tan deshonesta. Entendemos que la honestidad en política tiene que valer algo, que mentir a la población y difamar a tu socio no es una cosa sensata. Hicimos un buen acuerdo con el PP y estamos de acuerdo a reeditarlo, pero es evidente y no firmamos un segundo acuerdo con quien nos ha estafado antes primero", aunque ha añadido que "si hay un acuerdo programático", estarán "ahí".

Además, se ha referido al pacto que hicieron con el PP en el anterior gobierno de CyL. "No somos prestamistas de votos, no nos presentamos para prestar el voto a nadie sino para hacer avanzar un proyecto político, que ya estaba convirtiéndose en realidad. No esperábamos que el tránsfuga fuera el propio Mañueco y le diera la razón tudanca, ahí se han quedado ambos en el mismo sitio", han sido sus palabras.

Igea también ha hecho referencia al candidato del PSOE y a los posibles apoyos de su partido: "Nosotros vamos a poner nuestras políticas encima de la mesa con quién quiera hablar de programas. Tudanca no es un peligroso liberal, apuesta por una fiscalidad diferente. Esperamos llegar a un acuerdo, pero no le vamos a volver a dar el botón de detonar a una persona que ha demostrado ser un irresponsable".

Respecto a la apariencia de nuevos partidos, enmarcados en la España Vaciada, Igea apunta que "es la consecuencia de la mala política del bipartidismo durante todos estos años. Las comunidades se han acostumbrado a ver como ganan los nacionalistas y siempre acaban valiendo más en las negociaciones. La mayoría de la comunidad no es tonta y piensan, si eso vale en otro territorio, ¿por qué no va a valer en el mío?".

"La convocatoria no es por el interés de Castilla y León, sino para favorecer a Casado en su pelea contra Ayuso y en una carrera hacia la Moncloa. Eso ha dado muchas más alas, la gente está cansada. Este tipo de maniobras de utilizar, por parte del candidato del PP, a la comunidad como un peón o trampolín en la carrera de otro señor ha sentado bastante mal y ha alentado mucho a esos partidos que se llaman de la España Vaciada. No ha sido una idea brillante en ningún caso la convocatoria ni la manera de hacerla, pero intentaremos que sea útil para la comunidad", ha añadido, respecto a la convocatoria de elecciones anticipadas.

Al ser preguntado por el apoyo de Ciudadanos a la reforma laboral, Igea ha aclarado que su partido tiene "una postura clara desde hace años". "Nosotros no salvamos a Sánchez, somos un actor político propio. La reforma avanza hacia ideas que nosotros ya defendíamos, el contrato indefinido. Todo lo que avanza hacia el contrato estable lo queremos, pero no apoyamos a Sánchez", ha apuntado.

Y ha hecho una crítica al clima político actual: "Me ha oído toda la comunidad mi opinión sobre Sánchez pero cada cosa que me proponga no me va a parecer mal. Estamos llegando a un grado de sectarismo en el cual unos señores proponen una cosa y no quieren tus votos porque les mancha y otros señores a los que les están proponiendo la misma reforma que apoyaron, no la apoyan porque la propone Sánchez. Este país está cayendo en el sectarismo más absurdo en el cual no se toman decisiones racionales".

Además, ha querido añadir que en CyL hay "cifras de empleo mejores que antes de la pandemia. No se ha cambiado la parte esencial de reforma laboral totalmente. No entiendo por qué el PP no saca pecho de su reforma laboral. Una cosa es subir el salario mínimo, a lo que nosotros nos oponemos en este momento y otra cosa es avanzar hacia un contrato único y estable".

"Yo hice la autocrítica en su momento en la ejecutiva de mi partido, no podemos estar en permanente autocrítica. Tenemos que ser un partido político eficaz, estable y ser capaces de hacer políticas. Es verdad que hemos cometido errores, pero no menos que el PP o el PSOE", ha añadido Igea, al ser preguntado por las últimas noticias publicadas en torno a Albert Rivera.

Respecto al clima de interés político que se respira en la comunidad, Igea apunta que "está subiendo, pero ha sido una convocatoria a destiempo, en invierno, es una convocatoria difícil y ha producido mucha desmovilización", aunque asegura que "es bueno que sepamos la opinión de los ciudadanos, que la gente se levante y reaccione, que tomen la decisión y que voten ilusionados. Luego nosotros tendremos que llegar a acuerdos y conclusiones".

Por último, el candidato de Ciudadanos ha hablado abiertamente de la propuesta fiscal del PSOE: "Es una propuesta muy distinta a la nuestra, con subida de impuestos. Lo que más nos preocupa es que se instale el mismo frentismo y bloqueo que se vive en el Congreso. Que demos un mensaje de que es posible vivir con moderación y no estar cada uno instalado en su trinchera. La izquierda va instalada en una subida de impuestos no favorece la recaudación, y eso ellos no lo entienden".