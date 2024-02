Francisca, la madre de Miguel, el Guardia Civil asesinado: "Que se haga justicia, caiga quien caiga"

"Buen hijo, buen hermano, buen padre, buen compañero, buen amigo. El de la sonrisa eterna". Así empieza el testimonio de Francisca. Su hijo murió la semana pasada a manos de los narcotraficantes. En una operación incomprensible, por desproporcionada, la Guardia Civil salió al puerto de Barbate a enfrentarse con las lanchas del narcotráfico. Una de esas neumáticas la tomó con la pequeña zódiac de la Benemérita. Más potente, notablemente más grande y con una capacidad de maniobra infinitamente superior que la embarcación de los agentes, los narcos utilizaron su zódiac para acabar robándole la vida a Miguel Ángel Gómez y a David Pérez Carracedo, embistiendo y pasando por encima de su neumática de apenas 5 metros de eslora. "A mi hijo le encantaba el agua. Era infante de marina. Era un niño muy extrovertido, muy alegre, muy cariñoso. Mi hija está destrozada" continúa Francisca.

Así explica Francisca lo sucedido aquel día, en el puerto de Barbate: "He visto los videos y me he quedado flipando. La lancha pasó tres veces por su lado. Ellos creían que les querían echar el agua para mojarlos. Pero, al final, lo que querían era tirarlos al agua y una vez en el agua pasarlos por encima. Él siempre iba delante, él era un guerrero. Y la zódiac se levantó, él iba en el pico, le dieron el golpe y cayó al agua ya fallecido. Hoy he visto la zódiac. Lo que más me indigna es la gente que los jalea". Pregunta, precisamente, por esas personas que vitorearon el crimen cometido, la madre de Miguel Ángel Gómez muestra su estupor ante las imágenes que ha podido ver: "Yo no quiero creerme que la gente de Barbate sean malas personas. No me gusta generalizar. Ese día en el puerto había gente mala. Hoy he visto el video subtitulado, les dicen: venga pásale, matadlos, si van en una zódiac de juguete, esos son unos piolines. Eso es lo que he leído."

Una injusticia que Francisca no quiere que quede impunes, cuenta que su hijo le da fuerzas para no parar: "Yo no voy a para hasta que se haga justicia, caiga quien caiga. No quiero que su muerte quede impune. Que tiene que caer el presidente que caiga, si tiene que caer el señor Marlaska que caiga, si no está haciendo nada." Francisca se vio con el ministro del Interior días después del asesinato de hijo: "Me faltó decirle a Marlaska unas cuantas cosas. Él se acercó a mí, lo vi de frente, me dio el pésame y se fue. Si me hubiesen dado tiempo le hubiese dicho todo lo que tenía decir. Yo también me hubiese negado a que le pusieran la medalla"; refiriéndose al episodio vivido en el funeral de David Pérez Carracedo, en el que su madre se negó a que Marlaska le pusiera la medalla.

"Mi nieta está muy entera; es una niña muy madura. Ella tenía pasión por su padre, Quiere ser Guardia Civil como su padre", acaba diciendo una madre visiblemente emocionada, a la que Antonio Jiménez y todo el programa de 'El Cascabel' han querido trasladarle el pésame y toda la fuerza que ahora, más que nunca, necesita.