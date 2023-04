El fracaso de la ley del 'Sólo sí es sí', ¿es causa suficiente para provocar la caída del Gobierno de Sánchez?

La portavoz parlamentaria del PP, Cuca Gamarra, ha señalado este martes que "lo lógico" es que las enmiendas que ha presentado su grupo a la proposición de ley del PSOE para reformar la ley del solo sí es sí "sean atendidas" por los socialistas, por lo que espera que les llamen para abordarlas.

Gamarra se ha referido así en rueda de prensa en el Congreso a las enmiendas a la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, conocida como del solo sí es sí, que fueron presentadas este lunes y cuyo debate en el pleno tendrá lugar el jueves 20.



En las enmiendas del PP destaca la subida de algunas penas, la reintroducción de la agresión sexual por engaño o abuso de confianza o autoridad para menores de entre 18 y 16 años, y el castigo de la difusión y distribución de contenidos destinados a promover la violencia sexual.



A juicio de Gamarra, se trata de "enmiendas técnicas", por lo que advierte al PSOE: "No podemos entender que no se aborden".



No obstante, ha preferido no "anticipar escenarios" sobre qué hará el PP la semana que viene en la votación si los socialistas no les contactan antes.



La también secretaria general del PP ha pedido además al Gobierno más información sobre las revisiones judiciales de sentencias derivadas de esta ley desde que hace medio año entró en vigor, que, según sus cálculos, podrían ser ya más de un millar.



ENMIENDAS DE VOX



Para Vox, la proposición del PSOE es un "parche" para tapar la "inmensa y trágica vía de agua" abierta por el Gobierno con la "chapuza" de la ley del solo sí es sí, cuyas consecuencias son "ya insalvables hagan lo que hagan y pase lo que pase a partir de ahora".



"Este Gobierno debería haber dimitido en pleno desde el momento en que salió el primer violador", ha subrayado en otra rueda de prensa el portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, cuyo grupo pide en las enmiendas parciales revertir la "fusión" de los tipos penales de agresión y abuso sexual.



Reclama además "claramente, más dureza penal para los agresores" y la expulsión de los agresores sexuales que sean inmigrantes ilegales y la retirada de la nacionalidad a los que estén regularizados, así como ampliar el agravante de superioridad para quienes estén en administraciones públicas.