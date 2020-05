Los farmacéuticos: "Estamos preparados para hacer test rápidos masivos con la infraestructura que tenemos"

El presidente de la Federación Empresarial Española de Farmacéuticos, Luis María de Palacio, analiza en 'El Cascabel' cómo podrían las farmacias cambiar radicalmente la situación de los test en España. "Defendemos que los test rápidos que necesitan una función digital para extraer una gota de sangre con la que revelar si la persona ha pasado la enfermedad se puedan hacer en las farmacias. Estamos perfectamente preparados porque hacemos test similares con una complejidad parecida. Con la infraestructura que tenemos, seríamos capaces de multiplicar exponencialmente la cantidad de test realizados".

Además, el farmacéutico ha explicado que "el test tiene unos costes, debido a la demanda, que oscilan entre los 15 y 60 euros. Pero no me fijaría tanto en los costes, sino en el ahorro que supondría para la economía al reactivar la economía mucho antes. Mi conclusión, viendo que la diferencia de acierto entre test rápido y de seroprevalencia es de un 2 y pico por ciento, me lo traería todo a test rápidos para multiplicar esas 90.000 personas exponencialmente".

Las mascarillas son necesarias, "hay que protegerse por sentido común"

Lamento la polémica suscitada con las mascarillas. Resulta que cuando el Gobierno no se tomaba en serio la enfermedad, no había que usarlas, y ahora hay que llevarlas obligatoriamente en el transporte público. Las mascarillas son necesarias, un accesorio más en el día a día de las personas. No son lo mismo las mascarillas higiénicas que las que incorporan materiales filtrantes. Hay muchos menos problemas para abastecer a los sanitarios, pensamos que ofrecer a la población cuanto más producto es mejor, es sentido común que es mejor protegerse que no protegerse.