El experto en Casa Real, Fernando Rayón, destaca el buen reinado de Juan Carlos I

El experto en Casa Real, Fernando Rayón, ha compartido sus primeras sensaciones después de que el Rey Juan Carlos I anunciase que se va de España por las últimas informaciones que han salido acerca de su pasado y que han puesto entre la espada y la pared al actual monarca, Felipe VI.

En este sentido, ha explicado que los libros de Historia no van a recordar únicamente este hecho a la hora de hacer una valoración objetiva de todo el reinado de Juan Carlos I, aunque ha querido dejar claro que las investigaciones parecen apuntar a que su reinado sí ha tenido sombras. Aun así, el experto en esta materia ha querido dejar claro que "objetivamente" el Rey Juan Carlos I ha sido un buen monarca para España.

Cuando llegó al poder tras la muerte del dictador Francisco Franco, él tenía plenos derechos para hacer lo que quisiera. Pero su visión de futuro y la apuesta que ha hecho por traer la democracia a España hace que él sea una persona de referencia para todos.

En este sentido, también ha querido destacar cómo va a ser recordado en su paso por el Golpe de Estado fracasado, y su reafirmación por la democracia cuando muchos, en aquel momento, abogaban por volver al modelo preconstitucional. Ahora nos encontramos ante un momento en el que muchas formaciones han utilizado al Rey para intentar deconstruir la monarquía española. En este sentido, Unidas Podemos por ejemplo ha sido una de las formaciones quien más ha presionado al Ejecutivo de Pedro Sánchez para que obligue a Zarzuela a tomar una decisión de este calado.

El Rey se va de España

El rey Juan Carlos ha comunicado este lunes a Felipe VI su "meditada decisión" de trasladarse a vivir fuera de España ante la repercusión pública de "ciertos acontecimientos pasados" de su vida privada, informa el Palacio de la Zarzuela en un comunicado.

El comunicado explica que Don Juan Carlos ha enviado a su hijo una carta en la que le traslada esa decisión, que asegura que adopta "con profundo sentimiento, pero con gran serenidad". "He sido rey de España durante casi cuarenta años y durante todos ellos siempre he querido lo mejor para España y para la Corona", asegura el anterior jefe del Estado. Añade asimismo que pretende facilitar el ejercicio de las funciones de Felipe VI "desde la tranquilidad y el sosiego que requiere -subraya- tu alta responsabilidad". "Mi legado y mi propia dignidad como persona así me lo exigen", añade don Juan Carlos en su carta.