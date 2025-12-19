Un ex secretario general del PSOE destapa las dudas internas y avisa del "fin de ciclo" de Sánchez

El ex secretario general del PSOE en La Rioja, Francisco Javier Ocón, ha expresado serias dudas sobre la gestión de la cúpula de su partido ante los recientes escándalos de corrupción y ha advertido sobre un posible "fin de ciclo" del Gobierno de Pedro Sánchez. En una entrevista en el programa 'El Cascabel' de TRECE, Ocón ha manifestado que sería "lógico" que el presidente del Gobierno se hubiera interesado por la comparecencia en el Senado de Santos Cerdán, exsecretario de organización socialista, dada la "suficiente entidad" del asunto.

Una contundencia en entredicho

Ocón ha señalado lo que considera un "pequeño pecado original" en la gestión de la crisis: la recuperación de José Luis Ábalos para las listas electorales de 2023 tras su cese y, posteriormente, el nombramiento de su "segundo", Santos Cerdán, como su sustituto. "Es algo que muchos nos preguntamos en ese momento", ha afirmado, cuestionando por qué se tomó esa decisión habiendo en el partido "personas perfectamente capacitadas para ocupar ese cargo".

El exdirigente riojano ha sido especialmente crítico con la falta de acciones más drásticas. En este sentido, ha realizado un ejercicio de sinceridad: "yo sé lo que estaría pensando, si estos casos y estas declaraciones y los hechos [...] estuviesen sufriéndolo al Partido Popular". Ocón cree que el PSOE no ha sido "absolutamente rotundo" y se muestra "absolutamente sorprendente" de que el partido no haya emprendido acciones judiciales contra la exmilitante que, según las grabaciones, hablaba en nombre de la formación. "Creo que ser absolutamente radical a la hora de tomar decisiones, por ejemplo, sería eso, irse a los tribunales", ha sentenciado.

El 'fin de ciclo' y la ingobernabilidad

Preguntado por una entrevista al expresidente extremeño Juan Carlos Rodríguez Ibarra, Ocón ha coincidido en que existen "hechos objetivos" para argumentar la existencia de un "fin de ciclo". Ha recordado que el PSOE gobierna "sin haber ganado las elecciones" y ha calificado la amnistía como una de las "cesiones" que se realizaron para alcanzar la investidura. Para el ex secretario general, la mayor evidencia de esta debilidad es la incapacidad del Ejecutivo para sacar adelante las cuentas públicas.

Ocón ha sido tajante al respecto: "Si tenemos ahora mismo a mi partido, que lleva dos años sin poder aprobar los presupuestos del Estado, y, desgraciadamente, todo indica que es algo que muy difícilmente se podrá producir para 2026... pues, si un gobierno no puede aprobar durante 3 años seguidos los Presupuestos Generales del Estado, que es la ley más importante, [...] si alguien piensa en fin de ciclo, yo creo que se puede argumentar que sí". En su opinión, "lo peor que podemos hacer en esta vida y en la vida política también, es engañarnos".

Un desgarro para el socialismo

El exlíder socialista ha valorado el impacto del escándalo en el partido, más allá de la expresión "triángulo tóxico" (Cerdán, Ábalos, Koldo) que acuñó la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría. Ha insistido en que, aunque solo afectara a los "dos secretarios de organización", ya sería "un escándalo político lo suficientemente grave". Ha subrayado la importancia de la presunción de inocencia, pero ha reconocido que la situación actual supone "un desgarro personal absoluto" para cualquier militante.

Pedro Sánchez en su comparecencia en Ferraz tras la reunión de la Ejecutiva Federal del PSOE

Finalmente, ha recordado que el PSOE llegó al Gobierno en 2018 tras una moción de censura para "acabar con un gobierno que había sido acusado y condenado por corrupción". Por ello, considera que la situación actual exige tomar "medidas mucho más serias" que las adoptadas hasta ahora, ya que un cambio en el gobierno, por profundo que sea, no será "suficiente para para atajar la situación".