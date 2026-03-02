Paco González y la posible remontada del Barcelona en Copa: "Lamine Yamal me hizo dudar con el 'hat-trick'; pero me parece una locura porque solo lo he visto en el Barça-PSG, donde el árbitro influyó"

El FC Barcelona, tras ganar plácidamente al Villarreal 4-1, ya piensa en el Atlético de Madrid y en el partido de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey, donde los azulgranas buscarán una épica remontada después del 4-0 de la ida en el Metropolitano.

CÓMODO TRIUNFO Y A PENSAR EN LA COPA

Con el triunfo, el Barça logró mantener su ventaja en la lucha por La Liga con un Real Madrid que se mide este lunes al Getafe. Y el partido, sin lugar a dudas, estuvo marcado por el primer 'hat-trick' de Lamine Yamal como futbolista profesional.

El joven extremo dio una auténtica exhibición frente al Villarreal y, con 18 años y 230 días, marcó su primer triplete. El primero lo anotó tras recibir un gran pase de Fermín y definiendo con mucha calidad ante la media salida de Luiz Junior. El segundo llegó en una acción individual y un zurdazo con rosca imparable para el guardameta brasileño. Y el tercero lo convirtió con un tiro al palo largo de la meta del Villarreal.

EFE Lamine Yamal celebra su gol

Un duelo que sirvió a la afición del Barcelona para llenarse de ilusión. Sin embargo, esa euforia se ha visto rebajada con la lesión de Robert Lewandowski. El delantero polaco, según ha informado el propio club, sufre una fractura ósea en la cara interna de la órbita del ojo izquierdo y no podrá jugar contra el Atlético este martes. Una baja muy sensible para Hansi Flick, que tratará de evitar el KO copero.

¿cree paco gonzález en la remontada?

Este domingo 'el Tertulión de los domingos' también se habló mucho sobre las opciones que tiene el FC Barcelona de remontar al Atlético de Madrid en las semifinales de la Copa del Rey y Paco González tiene muy claro lo que podría pasar este martes en el Camp Nou.

EFE El delantero del Barcelona Lamine Yamal (c) durante el partido de ida de la semifinales de la Copa del Rey que Atlético de Madrid y FC Barcelona disputan este jueves en el estadio Metropolitano, en Madrid

"Hasta ayer, antes de la exhibición de Lamine Yamal, yo pensaba que el Barcelona no remontaba el 4-0 ni de coña", empezó explicando el director de Tiempo de Juego.

Y añadía: "Viendo el partido empecé a pensar que sí es posible, pero vuelvo a creer que es imposible y, además, tan solo recuerdo haber visto una vez cómo se remontaba un 4-0 y fue aquel Barcelona - PSG".

Para concluir, Paco González dijo. "En aquel partido vimos unas decisiones muy influyentes del árbitro y era un pedazo de equipo el Barcelona, más que el de ahora. Pero sin Lewandowski, Raphinha que no está fino...me parece una locura pensar en la remontada".