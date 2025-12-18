¿Está siendo Pedro Sánchez tan contundente contra la corrupción como presume?

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que no vio la comparecencia este miércoles en el Senado de su ex 'número tres' en el PSOE Santos Cerdán, aunque ha defendido que su partido ha actuado "con total contundencia" contra él.

Así lo ha asegurado en declaraciones a los medios antes de acudir a la cumbre del Consejo Europeo que se celebra este jueves en Bruselas, donde ha compartido su deseo de que otros partidos españoles "hicieran lo mismo" con sus casos de corrupción.

"Por razones evidentes, porque estaba viajando a Bruselas, como saben ustedes, no tuve ocasión de poder seguir esa comparecencia. Por tanto, no sé en qué contexto y en qué coyuntura dijo efectivamente esas palabras Santos Cerdán", ha declarado el presidente.

Lo que sí puede garantizar, ha sostenido, "es que el Partido Socialista ha actuado con total contundencia en este caso", como también ha hecho "en otros" que han afectado "desgraciadamente" a los socialistas.

CERDÁN DEFENDIÓ SU INOCENCIA Y CARGÓ CONTRA EL PSOE

El ex secretario de Organización del PSOE denunció en su comparecencia este miércoles en la 'comisión Koldo' del Senado una "persecución propia de la Inquisición" contra él, a la vez aseguró que habían habido "manipulaciones y ediciones" de los audios grabados por el exasesor ministerial Koldo García Izaguirre.

"Soy inocente, no soy ningún corrupto y tarde o temprano lo van a poder comprobar", ha proclamado Santos Cerdán al inicio de su comparecencia en la comisión de investigación del Senado sobre todas las ramificaciones del 'caso Koldo'.

El ex 'número tres' del PSOE también recriminó a los dirigentes del que fuera su partido que se hayan "olvidado" de su "presunción de inocencia" y ha lanzado un aviso al portavoz socialista en la llamada 'comisión Koldo', Alfonso Gil, quien le ha hecho un "reproche ético" durante su comparecencia ante este órgano.

Gil señaló que hay "muchos militantes y muchos votantes defraudados con todo lo que está saliendo", pero también recordó el derecho de Cerdán a la presunción de inocencia, a lo que este replicó quejándose de que los dirigentes del PSOE le habían venido negando ese derecho y que "se les ha olvidado durante muchas declaraciones que han hecho".

Poco después, la dirección federal del PSOE valoró la comparecencia de Cerdán, afirmando que su intervención demuestra que ya no está sometido a la disciplina de partido y que ellos están comprometidos en la lucha contra la corrupción, según trasladan fuentes socialistas.

En la misma línea, desde Moncloa negaron sentirse amenazados porque, al no haber cometido ninguna irregularidad, aseguran, nadie puede tener argumentos para chantajear al Gobierno.