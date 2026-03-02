Terremoto en el Real Zaragoza: destituidos el entrenador Rubén Sellés y el director deportivo Txema Indias

La propiedad del Real Zaragoza ha decidido cesar al entrenador, Rubén Sellés, y al director deportivo, Txema Indias, tras la dolorosa derrota del sábado en casa ante el Burgos. Este resultado, sumado a los incidentes y protestas de los aficionados, ha sentenciado a los dos máximos responsables de la planificación deportiva.

El fracaso de la temporada es total y absoluto, con el equipo de camino a la Primera Federación a falta de un milagro que evite la catástrofe. La directiva ha actuado durante el fin de semana para intentar reconducir la situación y a primera hora de la tarde de este lunes lo ha hecho oficial.

Lalo Arantegui regresa al club

Para liderar la reconstrucción, el club ha optado por un viejo conocido. El elegido para la dirección deportiva es el zaragozano Lalo Arantegui, quien ya ocupó este mismo cargo en el Real Zaragoza entre 2017 y 2020, en una etapa anterior con más sombras que luces. Oficialidad que se hizo tras el anuncio de la dos anteriores destituciones

Planificando la próxima temporada

La primera gran tarea de Arantegui será encontrar un nuevo entrenador para el banquillo. Una decisión que se tomará ya con la vista puesta en la planificación de la próxima temporada, que, salvo sorpresa mayúscula, se disputará en Primera Federación.