Ella pudo escapar pero Hamás secuestró a sus padres, la historia de Yulie: "Espero que estén juntos"

Hamás ya había superado todas las líneas defensivas del ejército de Israel, los terroristas habían masacrado el Festival por la Paz israelí y se adentraban en la zona de los Kibutz. En una de esas comunas vivían Yulie Ben-Ami y Roberto Meyer, una pareja de jóvenes israelís que sufrieron el 7 de octubre el ataque terrorista que Israel define ahora como la mayor tragedia tras el Holocausto. "Me desperté a las 6:20 am por los ruidos de las bombas" nos cuenta Yulie. "Recibimos un mensaje de que habían entrado", la joven israelí explica que empezaron a escuchar disparos y gritos en árabe. Rápidamente, se puso en contacto con su madre; el mensaje que recibió confirmó los peores augurios: "están dentro, están destruyendo la casa, han intentado disparar a papá".



Mientras la angustia invadía a Yulie y a su novio, los terroristas capturaban a sus padres. Ella y Roberto solo podían esperar, refugiados en el búnker de su casa. "Recibimos la foto de mi papá en su pijama mientras dos terroristas le cogían de los brazos", luego llegaría la foto que confirmaría también el secuestro de su madre.



No muy lejos de allí, los terroristas capturaban también a uno de los mejores amigos de Roberto Meyer, al español Iván Illarramendi: "Tenemos miedo de que pueda haberse enfrentado a los terroristas, él era así". Roberto nos cuenta que, tanto él como su novia, no saben absolutamente nada de sus seres queridos. "A Iván le encanta cocinar, siempre tiene una sonrisa. Hemos ido a tantas fiestas juntos", confiesa el joven.



Hoy, en 'El Cascabel', hemos podido hablar con la pareja israelí. De primera mano nos han narrado sus vivencias y su sufrimiento, el dolor que están padeciendo ambos. Ahora, su empresa consiste en que el mundo conozca su historia. Hoy, han estado en Madrid, pero van a recorrer todo el continente. En su estancia en nuestro país han aprovechado para apelar a la ayuda de nuestro gobierno y de nuestra sociedad. Ruegan que el ejecutivo español despliegue todos sus recursos diplomáticos para tratar de rescatar a sus familiares. Roberto nos dice que no pierden la esperanza de volver a ver a los padres de Yulie y a Iván.