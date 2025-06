“Vamos a estar dos años más sin gobierno”: García-Margallo denuncia el bloqueo político

El exministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo, expresó una profunda preocupación por la situación política actual en España y por la imagen del país en el ámbito internacional durante su intervención en El Cascabel. A lo largo de la entrevista, García-Margallo lanzó duras críticas contra la gestión de Pedro Sánchez, especialmente en materia de política exterior, y advirtió sobre el deterioro institucional que, a su juicio, está provocando el actual Gobierno.

“Su única salida es erigirse en una Juana de Arco del progresismo europeo”

El exministro aseguró que Pedro Sánchez lleva tiempo adoptando decisiones que provocan “la estupefacción de Europa, no solo en términos de corrupción, sino en otros temas”. Entre ellos, citó el reconocimiento unilateral del Estado palestino, que, según explicó, “debía ser una decisión conjunta de la Unión Europea tras una negociación que ayudara a acercar la paz, no un acto para consumo doméstico”.

En esta línea, lamentó que los únicos que felicitaron verdaderamente a Sánchez por esa decisión fueron Hamás, subrayando lo que considera una pérdida de alineamiento estratégico con los socios tradicionales de España. Además, criticó el distanciamiento con Estados Unidos y alertó: “No podemos basar nuestra estrategia exterior en una alianza con China. Yo tengo mucho que ver con Estados Unidos y nada con Tiananmen o con el desconocimiento de los derechos humanos en Hong Kong”.

Margallo también se refirió a la falta de presupuestos como un grave incumplimiento del Gobierno. “Este gobierno tiene un récord que no recuerdo en ninguna democracia parlamentaria: en este periodo no han presentado ni un solo presupuesto, cuando la Constitución exige hacerlo antes del 1 de octubre”, denunció. Consideró además como “tremenda” la explicación ofrecida por Sánchez, quien argumentó que no podía gobernar sin parlamento.

Críticas a la estrategia europea del PP y defensa del equilibrio institucional

Sobre la posibilidad de que el Partido Popular abandone acuerdos con los socialistas europeos como medida de presión, García-Margallo fue tajante: “Eso no es posible. La Unión Europea es un equilibrio de poderes donde, sin acuerdo entre socialdemócratas y democristianos, no sale absolutamente nada”. A su juicio, romper esos pactos paralizaría el proyecto europeo “en un momento en que la Unión Europea está cayendo en la irrelevancia”, con desafíos como la guerra en Ucrania y la desestabilización en Oriente Próximo y el norte de África.

El exministro sí apostó por intensificar la presión desde Bruselas, insistiendo en que “hay que actuar sobre todos los informes relevantes: el de rendición de cuentas, el del Estado de Derecho… para mostrar que este gobierno ha dejado de ser una democracia liberal”.

EFE El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez

En su opinión, el deterioro institucional en España está alcanzando niveles preocupantes: “Este señor ha caído en la indignidad y la dignidad es la base de la credibilidad, y la credibilidad lo es de la confianza ciudadana en las instituciones. Nos estamos cargando las instituciones”, advirtió.

También hizo un llamamiento a reforzar los valores democráticos frente a lo que definió como una deriva hacia regímenes “iliberales” que se están consolidando en países de Europa: “El juego en el mundo ahora es entre democracias liberales y democracias iliberales. Y en Europa hay casos como Hungría o Eslovenia”.

En un tono más reflexivo, García-Margallo citó referencias históricas y literarias para ilustrar su crítica al Gobierno, aludiendo incluso a Fernando VII y calificando de “insólita” la etapa actual: “No he vivido nunca una etapa igual y no la recuerdo en la historia de España, salvo probablemente en 1820”.

Concluyó señalando que, frente a la “retórica victimista” de Sánchez, como expresó en su reciente carta pública, “lo que estamos viendo no es una persecución, es el desmoronamiento del respeto institucional”, y llamó a la responsabilidad política para afrontar lo que considera una crisis democrática sin precedentes.