La desconocida relación de Ana Obregón y Jeffrey Epstein: una historia íntima y económica que reaparece años después

La relación entre la actriz Ana Obregón y el magnate Jeffrey Epstein ha vuelto al foco mediático a raíz de una publicación de The New York Times. El director de El Cierre Digital, Juan Luis Galiacho, ha analizado en el programa 'El Cascabel' de TRECE los detalles de este vínculo y cómo la familia de la actriz española jugó un papel clave en el origen de la fortuna del financiero estadounidense.

El origen de la fortuna de Epstein

Según relata Galiacho, el inicio de la fortuna de Epstein está directamente conectado con la familia Obregón. La constructora propiedad de los padres de Ana, junto a otras familias adineradas españolas, había sufrido importantes pérdidas tras invertir en una firma de corretaje. Fue entonces cuando recurrieron a Epstein, quien "logra encontrar precisamente dónde está llevado ese dinero, en un banco canadiense, en las islas Caimán, y recuperan ese dinero", explica el periodista.

A raíz de este descubrimiento, las familias, con los Obregón al frente, pagaron "una importante cantidad a Epstein, que le hace ser incluso, dice The New York Times, millonario". Este ingreso, sumado a otro pelotazo con una petrolera, supuso el gran impulso económico para el magnate.

Jeffrey Epstein junto a Donald Trump

Una relación íntima en Nueva York

La conexión profesional dio paso a una relación personal. Ana Obregón, que se había mudado a Estados Unidos para estudiar arte dramático, inició un romance con Epstein. Galiacho confirma que fue una "relación íntima que tuvieron cuando Ana Obregón llega a Estados Unidos", un hecho que la propia actriz narra en su libro 'Así soy yo' (2012), aunque refiriéndose a él simplemente como 'Jeff'.

El vínculo llegó a tal punto que Epstein viajó a España para conocer a los padres de la actriz en su casa de La Moraleja. Además, Obregón "reconoce que incluso se fue a vivir con él durante un tiempo a su apartamento", señala Galiacho. Sin embargo, la propia actriz ha matizado en varias ocasiones que nunca llegó a enamorarse. "Cuando va a declararle el amor, ella le dice en tono educado que hasta aquí hemos llegado, que son íntimos amigos, pero que no quiere más", aclara el director de El Cierre Digital.

A pesar de la ruptura sentimental, la amistad continuó, y Epstein se convirtió en una figura clave para la actriz en la ciudad. Obregón lo definió en su libro como su "ángel de la guarda en Nueva York". Juntos frecuentaron los locales de moda, como Studio 54, y el financiero "le abrió muchas puertas a Ana Obregón en en Nueva York", en una época en la que la española buscaba hacerse un hueco en Hollywood y llegó a aparecer en un capítulo de 'El equipo A'.

Un 'playboy' rodeado de famosos

Juan Luis Galiacho contextualiza la figura de Epstein en aquellos años, describiéndolo como "el playboy de moda de Estados Unidos". Su círculo incluía a personalidades de alto perfil como la princesa Sofía de Suecia o el príncipe Andrés de Inglaterra. Era un personaje "muy singular" que atraía a la gente por "fama, dinero, poder y relaciones".