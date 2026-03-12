David Alandete, corresponsal en Washington: "Es evidente que a Trump no le gusta nada Pedro Sánchez pero, seamos claros, este es el momento que ha estado buscando Sánchez"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantiene intacto su enfado con el Gobierno de Pedro Sánchez y sigue contemplando un "castigo comercial" para España. Así lo ha desvelado el corresponsal de COPE y TRECE en Washington, David Alandete, durante una intervención en el programa 'El Cascabel' de TRECE, presentado por José Luis Pérez, tras un encuentro informativo con el propio Trump.

Alandete ha explicado que su pregunta al exmandatario surgió a raíz de que el senador Lindsey Graham, un asesor muy cercano a Trump, sugiriera expulsar a Estados Unidos de las bases de uso compartido de Rota y Morón. La respuesta de Trump ha confirmado que la rectificación parcial del Gobierno español sobre el uso de las bases no ha calmado los ánimos. "El enfado sigue y sigue pensando en un castigo comercial", ha señalado el periodista, quien defiende que "esto es algo que la ciudadanía española merece saber".

Una tensión calculada

Según el análisis de Alandete, Pedro Sánchez ha buscado deliberadamente esta confrontación para erigirse como el "anti-Trump", una estrategia que considera que le refuerza ante su electorado y su coalición de gobierno. "Este momento es más un éxito de Pedro Sánchez que otra cosa", ha opinado el corresponsal. Ha destacado que otros líderes de izquierda, como los de Canadá o Reino Unido, no han puesto "en juego la relación bilateral" a pesar de tener reservas similares sobre la política exterior de Trump.

EFE El presidente de Estados Unidos, Donald Trump

El origen de la disputa, según se ha detallado en el programa, radica en la negativa de Sánchez a comprometerse a que el gasto militar de España alcance el 3,5% del PIB en un plazo de diez años, para igualarse al resto de socios de la OTAN. Esta postura ha provocado que senadores estadounidenses pidan castigos comerciales y la retirada de las bases, generando una "animadversión que va a ser muy difícil de reparar".

El corresponsal ha añadido que la situación económica podría agravarse, ya que se ha iniciado una investigación comercial sobre la Unión Europea que mantendrá los aranceles actuales. "Cualquier castigo comercial que venga encima de esta decisión va a ser especialmente doloroso para España", ha advertido Alandete.

Pueblo español y líderes

Durante su conversación, Trump ha diferenciado claramente entre el pueblo español, a quien considera "maravilloso", y sus líderes. Alandete ha recordado que el presidente ha tratado con otros políticos españoles como Mariano Rajoy y ha mantenido buena relación con la monarquía, dejando claro que "su problema es con Pedro Sánchez". Sin embargo, el periodista también cree que el presidente estadounidense comete un error al entrar en la provocación: "A Sánchez le importa el momento político, y Trump se equivoca al darle estos momentos de gloria que es lo que él busca".

Concha Ortega Oroz / Europa Press El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez

Sobre la imagen de Trump en los medios españoles, Alandete ha afirmado que "se ha tendido mucho a la caricatura", una visión que, en su opinión, "le interesa al gobierno español" para reforzar el perfil internacional que busca Sánchez. Considera que la realidad es "muchísimo más compleja y con muchísimos más matices".

La guerra de Irán y su popularidad

El corresponsal también ha analizado el actual conflicto con Irán, destacando que para Trump supone haber traicionado su palabra de no iniciar nuevas guerras. La intervención no está siendo tan popular como esperaba, ya que solo "1 de cada 4 estadounidenses la apoya". Pese a ello, Alandete ha subrayado la particular conexión de Trump con sus votantes: "Él mismo dijo en su primera campaña: 'Soy capaz de subirme a mi rascacielos en la quinta avenida y disparar a la gente que pasa, y aún me votarían'".

La opinión personal de Alandete es que Trump buscará una salida rápida del conflicto. "Mi opinión es que la semana que viene, o en unos días más, Trump va a declarar misión cumplida, victoria, y de ahí se sale y ya se apañarán los iraníes", ha pronosticado, descartando una implicación a largo plazo como en Irak o Afganistán.