La cuesta de enero golpea el bolsillo: subidas en alquiler, luz y teléfono marcan el inicio de año

El inicio de 2025 llega marcado por una nueva cuesta de enero que pone a prueba las economías familiares. A pesar de que la inflación general ha cerrado el año en un moderado 2,7%, la realidad en el día a día esconde subidas notables en productos y servicios básicos. En el programa ‘El Cascabel’ de TRECE, el periodista económico de ‘ABC’, José María Camarero, ha desgranado junto a José Luis Pérez los principales desafíos económicos que afrontan los ciudadanos, desde la cesta de la compra hasta la nómina.

Las subidas que vacían la cartera

Uno de los principales quebraderos de cabeza, la vivienda, seguirá al alza. Camarero ha advertido que más de millón y medio de inquilinos a los que les toca revisar su contrato verán, con toda probabilidad, una “subida notable” en el alquiler. Esta situación se debe a una demanda “brutal” frente a una oferta cada vez más restrictiva, ya que muchos propietarios optan por alternativas al alquiler tradicional.

El recibo de la luz también sube desde el 1 de enero, con un incremento del 10,5% en peajes y cargos, la parte fija de la factura. A esto se suma el encarecimiento de las comunicaciones, ya que tres de las cuatro principales compañías de teléfono han anunciado un aumento de en torno al 4% en sus tarifas.

Aunque la media del IPC se sitúe en el 2,7%, Camarero ha señalado que esa cifra “esconde una realidad”, y es la de los alimentos, que “han subido más de un 12% en el último año”. El periodista ha destacado que esta es la subida que más notan los ciudadanos en “la cesta de la compra del día a día”, donde constatan que el sueldo no siempre es suficiente.

El espejismo de la subida salarial

El debate sobre los salarios es clave. Si bien las últimas estadísticas muestran que los sueldos por convenio están subiendo en línea o “un poquito por encima de la inflación”, el problema es el punto de partida. Camarero ha recordado que se arrastra una gran pérdida de poder adquisitivo de años anteriores, con inflaciones del 8% o 10%. “Ahora estaríamos casi recuperando todo lo que hemos perdido en los últimos años”, ha explicado, matizando el optimismo de las grandes cifras macroeconómicas.

Detrás de las grandes cifras de empleo, como los 22 millones de afiliados, se ocultan realidades que explican las dificultades de muchas familias. Camarero ha aportado dos datos clave: España ha batido el récord de personas con un trabajo a tiempo parcial, superando los 3 millones, la mayoría porque “no encuentran un trabajo a tiempo completo”. Además, “hay 600.000 personas en pluriempleo, es decir, que tienen que combinar 2 o más trabajos para poder llegar a fin de mes”. Estas son las cifras que, según el experto, explican por qué mucha gente no llega a fin de mes.

Pensiones y nóminas: el nuevo pellizco

En cuanto a las pensiones, subirán un 2,7% conforme al IPC, pero las nóminas de los trabajadores notarán un nuevo descuento. Se trata del Mecanismo de Equidad Intergeneracional, que aumenta al 0,9%. Este porcentaje, como ha aclarado Camarero, “es aparte de lo que ya cotizamos”.

El impacto en la nómina será palpable. Para un salario de unos 30.000 euros, el descuento anual será de casi 300 euros, de los cuales la mayor parte la paga la empresa y entre 40 y 50 euros al año el trabajador. Aunque pueda parecer un “pellizquito”, se suma a muchos otros. Camarero ha recordado que el gasto total en pensiones superará los 220.000 millones de euros y que, pese a estos nuevos ingresos, el sistema necesita ajustes constantes. “Este gobierno, lo que dure, o el siguiente que venga, va a tener que seguir haciendo reformas, sí o sí”, ha sentenciado.