Cruz Morcillo avanza los pasos que va a dar Dolores Delgado para echar a los 'okupas'

España lidera una de las mayores lacras en torno a la vivienda. Es uno de los países de la Unión Europea donde mayor tasa de 'okupación' existe, agravada en los últimos meses a raíz del coronavirus. La falta de recursos de muchas personas ha provocado que vean esta, el entrar en una vivienda que no es suya, como única solución para dormir debajo de un tejado.

Muchas personas han considerado que la legislación española en este asunto es deficiente, ya que una vez las personas que entrar en el inmueble cambian la cerradura, la Policía no puede entrar sin una orden judicial. Esto, a diferencia de otros países europeos donde echarlos es más fácil, hace que los procesos judiciales se alarguen hasta tres años y supongan un gasto de dinero que muchos no se pueden permitir.

En las últimas horas, no en vano, al considerable aumento que está habiendo en torno a este asunto las Fiscalías provinciales han mandado nuevas instrucciones a las policías competentes.

La Fiscalía Provincial de Valencia, por ejemplo, ha aprobado desalojos exprés de 'okupas' al tratarlos como "un delito menos grave de allanamiento de morada", por lo que su decreto permite el «desalojo inmediato de la vivienda por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

A este sentido parece que va el último anuncio que ha hecho Dolores Delgado, la exministra que ahora ostenta el cargo de fiscal general, quien ha anunciado que en los próximos días dictará una nueva orden.

La periodista judicial de ABC, Cruz Morcillo, ha explicado en TRECE TV que la intención de la fiscal general es que cuando haya una okupación sea tratada como un allanamiento de morada: "Su objetivo es que si alguien entra en una vivienda particular, sea tu primera vivienda o no, la Policía competente tenga la obligación de echar a esas personas que han ocupado una vivienda".

La gran duda que ronda ahora en los juzgados, es qué pasa con las viviendas que no son de un particular. "La duda es qué pasa con la usurpación, qué pasa con las viviendas de banco, de fondo o de promotores. Algunos se creen que no son de nadie, tienen un legítimo dueño pero digamos que no es un particular", ha dicho Morcillo en 'El Cascabel'.

La fiscalía valenciana ha adoptado la decisión de que "un agente de la ley, na vez comprobado que ese domicilio tiene dueño y que esa persona que está ahí no es, actúe sin un requerimiento judicial", una propuesta que según ha dicho busca "celeridad y criterio claro" en el proceso.