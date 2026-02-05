Santi Cañizares explica por qué considera a Ernesto Valverde un magnífico entrenador: "Yo, si fuera jugador del Athletic..."

La clasificación del Athletic Club en el último minuto ha desatado la alegría en el equipo, con un Iñaki Williams especialmente contento y liberado. El delantero ha repartido abrazos y ha confesado, incluso a Ernesto Valverde, que no atraviesan un buen momento en el vestuario, un gesto que ha precedido a un férreo apoyo al técnico.

El mayor de los Williams ha sido "muy contundente" y ha ejercido como "muy capitán" al asegurar que en el vestuario no se plantean otra cosa que el apoyo a este entrenador. "Si nos pide chocar contra un muro, vamos contra un muro con él", ha afirmado de manera categórica, despejando cualquier duda sobre la unidad del equipo con el 'Txingurri'.

La advertencia de Cañizares

Este apoyo ha dado pie a un análisis en El Partidazo de COPE por parte de Santi Cañizares, quien ha alertado sobre la situación. Para el exportero, "no hay tantos entrenadores como Valverde". Ha destacado que el 'Txingurri' es un magnífico entrenador con un recorrido y un aval que la mayoría no posee.

Cañizares ha insistido en la dificultad que supondría encontrar un sustituto a su altura. "Es muy difícil sustituir a un entrenador como Valverde", ha señalado, poniendo en valor la trayectoria y la capacidad del actual técnico del Athletic Club para gestionar situaciones complicadas.

Desde su perspectiva como exjugador, ha confesado el sufrimiento que sentiría en un equipo donde las cosas no van bien pero se tiene un buen técnico. "Cuando se vaya este, a venir otro peor, porque es difícil que se que se mejore", ha sentenciado, advirtiendo del riesgo de un cambio en el banquillo.