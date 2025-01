¿Cree que Pedro Sánchez debería haber visitado hoy a vecinos afectados por la DANA ?

Los alcaldes del PP que han participado este jueves en València en la reunión con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, han lamentado que solo un tercio de los municipios afectados por la DANA hayan estado presentes en la reunión y han asegurado que ha sido "una confrontación PP-PSOE" y un "lavado de imagen" del Ejecutivo central.

Así lo han explicado ante los medios, a la salida de la reunión, los alcaldes populares de Algemesí, José Javier Sanchis, y Torrent, Amparo Folgado, que han tomado la palabra en nombre de los municipios gobernados por el PP.

"No ha sido una reunión, por desgracia; ha sido una puesta en escena del Gobierno de España. Tres meses después alejados de las poblaciones afectadas, no hemos tenido respuesta a nuestras reivindicaciones, se nos ha expuesto un monólogo-decálogo de futuras respuestas", ha detallado Sanchis.

Igualmente, ha lamentado que "ha sido una confrontación PP-PSOE porque así lo han decidido, que solo hablasen dos alcaldes del PP y dos del PSOE" cuando, según ha dicho, "esto va de problemas y soluciones, y todos tenemos que tener la oportunidad de plantear nuestras reivindicaciones".

"Hemos reivindicado que nuestros vecinos, tres meses después, siguen sin cobrar indemnizaciones del Consorcio de Compensación de Seguros y eso es en lo que hemos incidido al presidente del Gobierno y los ministros, que tienen que pagar ya", ha afirmado.

"Hay personas que han perdido su vivienda, en situación de ruina, que han sido desalojadas y que han recibido un simple anticipo con el cual no pueden reconstruir sus vidas y trasladarse de forma estable a otras viviendas. Eso tiene que ser la prioridad", según el alcalde de Algemesí.

Ha destacado el "enorme esfuerzo" que están haciendo los ayuntamientos con contratos de emergencia para la reconstrucción a los cuales "no pueden hacer frente", y ha lamentado que el pasado martes les enviaran una declaración responsable para adherirse a esas futuras ayudas, lo que supone que "ahora viene una tramitación administrativa, lenta y burocrática", que les "ahoga".

"No es una cuestión de bandos, ni de ideología ni colores. Los vecinos da igual dónde estén empadronados y a quién votan, y por muchas promesas y paquetes de millones de euros hay una realidad, y es que los ayuntamientos hemos adjudicado muchos contratos de emergencia porque si tenemos que esperar a esto, estaríamos igual que el primer día", ha asegurado.

Según Sanchis, la reunión "no ha sido productiva" porque han pedido exenciones fiscales para los vecinos y que la Confederación Hidrográfica del Júcar acometa obras para que "esto no vuelva a pasar", y no se les ha contestado.

"No estamos para un lavado de imagen del Gobierno, sino para lavar nuestros pueblos", ha añadido para reclamar también un plan nacional de ayuda general al comercio, autónomos y pequeños negocios para que puedan recuperarse, después de haber sido devastados.

Por su parte, la alcaldesa de Torrent también ha incido que las ayudas "no son a la administración, sino a los vecinos, que no tienen ni colores ni siglas políticas".

Ha reclamado que la UME siga con sus tareas de reconstrucción y búsqueda de desaparecidos y ha añadido: "La dana no tenía ni colores ni fronteras, por lo que las respuestas han de ser para todos iguales y a la vez singulares".

Según la alcaldesa, hay que llevar a cabo un trabajo de consolidación y recuperación de los barrancos y de prevención de posibles avenidas porque después de lo que pasó aquel 29 de octubre, "los vecinos no pueden tener el temor de que cada vez que llueve no saben lo que va a pasar".