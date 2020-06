Carlos Iturgaiz, en TRECE: "El Gobierno de Sánchez e Iglesias es una pandemia política"

Carlos Iturgaiz, candidato a lendakari del País Vasco por el Partido Popular y Ciudadanos para las elecciones del 12 de julio, ha valorado en 'El Cascabel' los acuerdos del Gobierno con el PNV y la gestión del coronavirus entre otras cuestiones de la actualidad política. "Hay un ambiente frío para las elecciones", explica. "Los ciudadanos piensan primero en salir de esta pandemia, los enfermos en curarse, quienes han perdido el trabajo en recuperarlo… La política está en un segundo plano. Jamás habíamos vivido algo como esto".

"La gestión del PNV en el País Vasco es tan desastrosa como la del Gobierno central"

Sobre la gestión del coronavirus en el País Vasco, Iturgaiz ha señalado que "Urkullu y el PNV se han contagiado de las políticas de Sánchez e Iglesias. Hoy está este Gobierno en La Moncloa por culpa de los votos del PNV. Se llegó tarde y mal, hubo un gran foco en Vitoria, la primera enfermera que muere en España fallece en el País Vasco. No hubo acopio de EPI, guantes, mascarillas, batas… Se mandaron a los médicos a la guerra sin fusil y sin palas. Y se han mandado así porque, a pesar de las advertencias de la OMS y la UE, se metieron los informes en el cajón. Este desastre también lo vimos en las residencias. Y cuando vino la UME ayudar, Urkullu dijo que no tenía que entrar.Es un desastre de gestión como el Gobierno central".

�� "Llevan 126 días Joaquín y Alberto debajo de esos escombros en el vertedero de Zaldívar. Ha sido un desastre de mala gestión del PNV que ahora se acoge a la ley del silencio y quiere que esto se olvide".



Con respecto a la situación del vertedero de Zaldívar, ha afirmado que "he estado con Pablo Casado en el vertedero de Zaldívar. Llevan 126 días Joaquín y Alberto debajo de esos escombros. Ha sido un desastre de mala gestión del PNV. Esas familias están pasando un calvario y piden que se encuentren los cadáveres y que se les diga la verdad, que es que se hizo un vertedero donde no se debía, con materiales peligrosos. Cuando esto ocurre, ¿qué ha hecho el PNV? La ley del silencio y quieren que lo olvidemos y que no se hable de esto. Si ese vertedero estuviera en una comunidad gobernada por el PP y Cs, tendríamos a los medios de comunicación abriendo y cerrando con las noticias 4 meses después, ecologistas colgados de las farolas, escraches… ¿Dónde están ahora? El PNV no da soluciones".

"Los votantes de Vox estarán cómodos conmigo en la defensa de la unidad de España y de la democracia"

En cuanto a su candidatura, un "punto clave" que ha señalado es que "Vox no presenta candidato a lendakari, yo soy el candidato del centroderecha de PP y Cs, que sepan quienes voten a Vox que conmigo van a estar cómodos en la defensa de la unidad de España, de la Constitución, de la democracia, de las libertades, de las víctimas del terrorismo. Quiero que no se pierdan escaños en el País Vasco para que no se beneficien Bildu y el PNV, quienes quiere destruir España y quieren lo peor para España para lo mejor para ellos".

"El pacto PNV-PSOE está ya hecho y no se va a romper. Pero el PNV estará gobernando con Sánchez mientras intentará con Bildu echarnos a los constitucionalistas de esta tierra".



El candidato del PP y Cs a lendakari también ha sido crítico con el Gobierno de Sánchez quien "está en el frente popular donde se han unido los socialistas con los comunistas pro bolivarianos, con los proetarras, batasunos, y los golpistas nacionalistas de Cataluña con un objetivo: aislar al centroderecha del país e ir a un nuevo régimen. No fue un lapsus la firma de Adriana Lastra junto a la de Bildu. Están en ese frente para cambiar la democracia y la Constitución, para romper España, cambiar la monarquía parlamentaria. Es donde se mueven ellos, es una pandemia política lo que tenemos con este Gobierno".

Finalmente, en esta línea de pactos y acuerdos, Iturgaiz ha dicho que "el propio Otegi que preside Bildu, un terrorista condenado, dijo que sería ciencia ficción que gobernase el País Vasco. El pacto PNV-PSOE está ya hecho. Están gobernando ya. Son socios no para gestionar bien, sino para repartirse los chiringuitos para colocar a su gente, quieren pactar y estar juntos todos para seguir en ese statu quo. No van a romperlo a no ser que haya una debacle electoral. La única alternativa somos el Partido Popular, el PNV solo quiere poner una vela a Dios y otra al diablo. Con Sánchez gobernando y con Bildu un estatuto para echarnos a los constitucionalistas de esta tierra".