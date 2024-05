Buxadé, contundente con Albares tras el "maremágnum" con Argentina: "Es un cobarde"

Baño de masas de Santiago Abascal en el Palacio Vistalegre. 10.000 personas llenaron el complejo y Europa Viva 24 se convirtió "en el centro político internacional". Además, contó con múltiples figuras internacionales: Desde Marine Le Pen hasta Javier Milei. Pero no solo la francesa y el argentino fueron protagonistas, por el escenario de la convención conservadora pasaron y recibieron los vítores de los asistentes, José Antonio Kast, André Ventura y Georgia Meloni, que no estuvo presente, pero sí que apareció en la pantalla. Vox pisa el acelerador justo antes de las europeas, con ataques al PP incluidos. Los de Abascal intentan marcar territorio, sacan músculo y se revuelven contra los que pronostican su desaparición.

En este sentido, los sondeos publicados avalan la línea seguida por Vox. Las encuestas pronostican una subida generalizada de la derecha. Vox se dispara, podría llegar a doblar los resultados cosechados en 2019. Recordemos que a España le tocan 61 escaños al Parlamento Europeo. Pero, no solo Vox sube, el PP ganaría las elecciones con 10 escaños más que hace cinco años y el PSOE se estancaría. Podemos entra y podría sacar escaño, y Sumar añadiría una nueva derrota electoral a su haber.

Albares es un "cobarde"

Para analizar el contexto político y la resaca tras el éxito de convocatoria en la convención de Vox, pasa por el plató de 'El Cascabel' Jorge Buxadé, el jefe de la delegación en el Parlamento Europeo de Vox y cabeza de lista a las próximas elecciones europeas del 9 de junio. "La imagen del impacto político es que Vox fue el centro político, por supuesto empezando por Santiago Abascal", manifiesta Buxadé en referencia a Europa Viva 24. El eurodiputado no cree que el presidente argentino, Javier Milei, tenga que pedir disculpas y califica al ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación del Gobierno de España, José Manuel Albares, de cobarde: "El problema no es lo que dijo Milei, sino la reacción de Albares, que es un ministro cobarde". Buxadé sugiere que las palabras de Milei no son un problema y que responden a los ataques del Gobierno español al propio dirigente argentino: "No creo que las declaraciones de Milei sean desafortunadas. Había recibido insultos muy graves, como de Óscar Puente". Hace apenas una semana el ministro de Transportes insinuó que Javier Milei consumía "sustancias", en referencia a estupefacientes.

El dirigente de Vox también reacciona a las palabras de Sánchez pidiendo a las empresas dar "un paso adelante" en defensa de la democracia para frenar el voto a la ultraderecha: "Esas declaraciones ponen en peligro la democracia".

??? Jorge Buxadé (Vox), reacciona a las palabras de Sánchez pidiendo a las empresas dar "un paso adelante" en defensa de la democracia para frenar el voto a la ultraderecha



?? "Esas declaraciones ponen en peligro la democracia" pic.twitter.com/3qKdNGEi7H — TRECE (@TRECE_es) May 20, 2024





No te pierdas la última hora de la crisis entre Sánchez y Milei

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Javier Rupérez, el que fuera secretario de Asuntos Exteriores del Gobierno de Suárez, y Miguel Garrido, vicepresidente de la CEOE, reaccionan en 'TRECE Al Día' a la crisis diplomática entre España y Argentina, tras las palabras del presidente argentino, Javier Milei, sobre Pedro Sánchez y su esposa, Begoña Gómez.