Bieito Rubido: "Hace cuatro años no se sabía que Pedro Sánchez iba a pactar con Bildu y ERC, hoy sí se sabe"

Bieito Rubido, director de El Debate, ha estado en TRECE para analizar los resultados electorales. El periodista sostiene que "somos unos malos analistas de la realidad de España", aunque confiera no entender a la sociedad española.

Bieito recuerda que Pedro Sánchez, hace cuatro años, no había dicho que iba a pactar con Bildu y ERC, "pero hoy lo saben, hoy se sabe que su estrategia va a pasar por renovar unos pactos con dos partidos que en su ADN está acabar con la unidad de España", sostiene.

"Yo creí que el 'Qué te vote Txapote' era una síntesis definitiva del que no se podía tolerar un partido que iba contra la unidad de España". Para Bieito Rubido este resultado es "sorprendente" e "inquietante" y descarta que Pedro Sánchez no forme Gobierno: "No irá al bloqueo, va a intentar aguantar cuatro años más y hará los pactos con quien sea". Dale al PLAY para ver la entrevista completa.