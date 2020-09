Bieito Rubido deja en evidencia la gestión de Sánchez: "Vamos a ser los campeones del paro"

Este miércoles el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez se ha reunido con PP y Ciudadanos para afrontar la aprobación de los Presupuestos General del Estado de cara a los próximos meses. Una difícil suma, ya que la presencia de Unidas Podemos distancia y mucho a ambas formaciones, en especial al PP.

A este asunto se ha referido este miércoles el hasta ahora director de ABC, Bieito Rubido, quien ha querido destacar que debemos ser optimistas pese a los rebrotes que estamos conociendo en estos meses: "Hay que ser optimistas. A pesar de todo lo trágico que es la pandemia, se están haciendo muchos test y la sanidad está funcionando bien".

Aun así, el periodista ha querido advertir de la actitud de Sánchez durante estos últimos meses, en la que no ha llamado al líder de la oposición y ha cometido varios errores graves. "Sánchez, el autor del 'no es no', no puede tener la unanimidad y si no consigue aprobar los presupuestos debe dar explicaciones. Pero no puede ser que los españoles le apoyemos sí o sí. Ha gastado lo que Europa nos ha dado en siete años". "Vamos a ser los campeones del paro", ha recalcado el periodista gallego.

Inés Arrimadas ha asegurado este miércoles que le resulta difícil "negociar con este Gobierno", pero considera que en estos momentos es necesario, al igual que los españoles que han tenido que hacer cosas difíciles en este tiempo. En este mismo sentido se ha referido Pablo Casado, líder del PP, quien ha considerado que él, por su parte, "ha hecho un gran esfuerzo" para llegar a acuerdos y que prestará el apoyo del PP para apoyar la creación de esta agencia por ley y como un organismo independiente, aunque ha enfriado la posibilidad de que alcance un acuerdo con el PSOE para las cuentas públicas, ya que considera que es incompatible que el líder de la oposición pacte con el Gobierno, y menos con la presencia de Unidas Podemos en el Consejo de Ministros. Si hubiese una renuncia por parte de los morados, las posibilidades se incrementarían.

Bieito Rubido será sustituido por Julián Quirós, quien será el nuevo director del diario ABC desde este mismo mes, según ha informado este martes el grupo Vocento en un comunicado. Durante los últimos 11 años ha estado al frente del periódico valenciano Las Provincias –del mismo grupo– y sustituye en el cargo a Rubido, que llevaba una década dirigiendo el diario.

En el comunicado, el grupo explica que todos los cambios forman parte "del relevo iniciado en el seno de sus tres direcciones editoriales" y agradece a Rubido y Mújika "sus años de dedicación a la compañía y en especial su trabajo al frente de dos grandes periódicos".