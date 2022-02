Begoña Villacís, sobre la crisis del PP: "Cuando Almeida me contó todo me sentí decepcionada"

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha estado en 'El Cascabel' de TRECE para valorar la crisis interna que vive el Partido Popular, crisis de la que de una manera u otra se ve afectado el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. En este sentido, la política de Ciudadanos ha señalado que se sintió decepcionada cuando habló con el edil popular y se enteró de todo: "Nuestra relación es muy buena. Cuando me llamó por teléfono para contarme todo esto fue cuando salieron todas las informaciones, y entonces le reconocí que yo me sentía muy decepcionada porque como vicealcaldesa de Madrid no me puedo enterar a la vez que todos los madrileños que se lleva dos meses investigando con una empresa en la que yo tengo una vicepresidencia y consejeros delegados".

Estas declaraciones se producen después de que el pleno del Ayuntamiento de Madrid ha aprobado este martes -con los votos a favor de todos los grupos excepto Vox, que se ha abstenido- la creación de una comisión de investigación para dilucidar si Génova intentó espiar a Isabel Díaz Ayuso a través de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) y la Empresa Municipal de Transportes (EMT), y también ha salido adelante la celebración de un pleno extraordinario que gire en torno a ello.

Más Madrid, el PSOE y el Grupo Mixto (Recupera Madrid) han presentado tres mociones de urgencia con iniciativas para investigar lo sucedido, entre ellas una comisión de investigación pedida por Más Madrid en la EMVS, que Recupera Madrid ha pedido hacer extensible a la EMT, a la que también apuntan algunas informaciones.

El PSOE, que ha presentado su propia moción buscando diferente información, ha introducido también una enmienda 'in voce' en la moción de Más Madrid para que se inste a la Asamblea de Madrid a que constituya a su vez otra comisión de investigación, en su caso sobre los contratos realizados por la Comunidad de Madrid "y personas cercanas" a la presidenta madrileña.

En las votaciones, Vox se ha abstenido en todos los puntos de las mociones, y Más Madrid, Ciudadanos, PSOE y Grupo Mixto han votado a favor de todo. El PP también ha votado a favor de todos los puntos menos a la enmienda del PSOE que pedía una comisión de investigación en la Asamblea regional, que los populares han rechazado.

El secretario del pleno ha explicado que, en el caso de las mociones de Más Madrid y Recupera Madrid, se necesitaba mayoría absoluta -29 ediles- para su aprobación, al tratarse de comisiones de investigación.