"Bárcenas reconoce por primera vez que el operativo policial de la 'operación Kitchen' le robó documentación vinculada con la caja B del Partido Popular"

A horas del inicio del juicio por la 'operación Kitchen', el extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, ha reconocido por primera vez que el operativo policial le robó documentación sensible. En una entrevista en exclusiva con el diario 'El Mundo', Bárcenas detalla que le sustrajeron material vinculado con la caja B del Partido Popular y grabaciones comprometedoras. Así lo ha explicado Esteban Urreiztieta, subdirector del periódico y autor de la exclusiva, en el programa 'El Cascabel' de TRECE.

Bárcenas interpela directamente a los mandos policiales procesados para que revelen qué se llevaron y lo restituyan. Según su testimonio, el material robado incluye "al menos, una grabación en la que él aparecía haciendo una entrega de dinero negro" y documentos inéditos sobre la financiación irregular del partido. Con esta confesión, el extesorero acredita lo que ha calificado como el "éxito de la operación Kitchen", diseñada para ocultar pruebas clave.

El material que pudo hacer caer a Rajoy

El operativo se produjo en un momento crítico, tras las revelaciones periodísticas de 2013 que destaparon los sobresueldos en negro a la cúpula del PP y los famosos SMS de apoyo de Mariano Rajoy al extesorero. Urreiztieta ha sostenido en 'El Cascabel' que si Bárcenas "llega a haber aflorado las grabaciones que asegura que tenía en su poder, Mariano Rajoy no hubiera resistido y con total seguridad hubiera tenido que dimitir".

Europa Press El expresidente del gobierno, Mariano Rajoy, comparece en la comisión de Investigación sobre la denominada "Operación Cataluña"

El extesorero, conocido por ser una persona "extraordinariamente minuciosa", llevaba un reflejo documental de todas esas operaciones ilegales. Bárcenas ha asegurado a 'El Mundo' que no solo le sustrajeron documentación sobre un sistema de retribuciones en B "instaurado desde mucho tiempo atrás", sino también las grabaciones de sus conversaciones con altos responsables del partido, como Rajoy, Cospedal y Arenas.

El chófer, pieza clave de la trama

Ante la pregunta de por qué un hombre "muy precavido" como Bárcenas no guardó copias, Urreiztieta ha explicado que "ni siquiera Bárcenas se imaginaba que el Ministerio del Interior iba a poner en marcha un operativo" de esa magnitud. El extesorero depositó el material en el taller de restauración de su mujer, Rosalía Iglesias, convencido de que allí estaría seguro.

La clave para el éxito de la operación fue la captación de su chófer, entonces su persona de "máxima confianza". La policía le pagó con fondos reservados y le prometió un puesto en el cuerpo a cambio de su colaboración. Fue él quien "delató dónde se encontraba ese material" y facilitó el acceso a los ladrones.

El conductor también fue fundamental para el clonado de los teléfonos móviles de Bárcenas, como ya confesó en instrucción el comisario Enrique García Castaño. Gracias a la colaboración del chófer, la policía accedió a los terminales y volcó toda la información, incluidos los mensajes que intercambiaba con el entonces presidente del gobierno, Mariano Rajoy.

Esteban Urreiztieta fue el periodista que destapó el 'caso Kitchen' en noviembre de 2015 en el diario 'El Español', con la publicación de "los papeles de Rosalía". Por este motivo, ha confirmado que deberá comparecer como testigo en el juicio que acaba de comenzar en la Audiencia Nacional.