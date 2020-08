Antonio González Terol acusa a Abel Caballero de haber "traicionado al municipalismo"

Hace unos días la Federación Española de Municipios y Provincias, FEMP, ha llegado a un entente con el Gobierno de Pedro Sánchez que permitirá a los municipios hacer uso de un fondo de hasta 5.000 millones de euros. Este pacto ha sido aplaudido por el PSOE, ya que supone el entierro del "austericio local impuesto" por el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y el que fuera su ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.

No en vano, para los populares supone una "invasión de la autonomía local" y han anunciado hace escasas horas su recurso al Constitucional, además de la comparecencia de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el Congreso, tal y como informa el PP en un comunicado.

De hecho, ha sido el vicesecretario nacional de Política Territorial de ese partido, Antonio González Terol, quien ha anunciado este paso del grupo del PP en la Cámara Baja, y ha querido explicar también por qué se muestran en contra en TRECE TV.

Para Terol, "es una muy buena medida" la que ha aplicado Cristobal Montoro en su día, ya que ha permitido poder invertir en el municipio una vez las cuentas estaban saneadas y ha aprovechado para culpar de esta situación a Abel Caballero, alcalde de Vigo, por haber traicionado al municipalismo: "Ha traicionado al municipalismo".

No en vano, aunque sus posiciones con el PSOE son distintas están abiertos a poder negociar con ellos sobre este asunto. Si no lo han hecho ya, ha explicado Terol, ha sido porque los socialistas no han llamado al líder de la oposición aunque han sido varios grupos los que han querido cambiar esta Ley, como Podemos o ERC.

En este sentido, el vicesecretario nacional de Política Territorial del PP ha querido dejar claro que esto ha ocurrido con el PSOE porque han "tensionado al banco privado" a través de diversas ayudas y subvenciones que han aprobado en Europa para hacer frente al coronavirus y ha querido matizar que no es una guerra abierta entre los dos partidos de la oposición, sino de una lucha entre todo el arco parlamentario y el PSOE, que se ha quedado solo, según Antonio González Terol. "No es una cuestión del PP contra el PSOE, sino del PSOE con toda la cámara", ha apuntado, y también ha reconocido que varios alcaldes socialistas también han criticado esta medida de forma pública, lo que todavía agravia más la situación interna en este asunto.