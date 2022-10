Almeida, en TRECE: "La ley trans atiende a un interés político de Podemos de modelar a la sociedad"

¿Quién será el candidato socialista a la alcaldía de Madrid en las próximas elecciones? ¿Es Madrid una ciudad insegura? ¿Se aprobarán los presupuestos? ¿Qué opina del impuesto del Gobierno a las grandes fortunas? José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, ha estado en ‘El Cascabel’ de TRECE para analizar la actualidad política nacional.

En primer lugar, han analizado la cita electoral que tendrá lugar en el mes de mayo, en la cual el ministro de la presidencia, Félix Bolaños, podría ser la persona encargada para hacer frente en las urnas a Almeida en las próximas elecciones municipales: “No tengo noticias, pero he oído muchos nombres. Los madrileños tienen que tener claro que el candidato socialista en el ayuntamiento de Madrid va a ser Pedro Sánchez. El dedo de Sánchez será el que obligue – porque nadie quiere venir porque son conscientes que solo viene a luchar por la primera fuerza de la izquierda frente a Más Madrid - a una persona a ser el candidato”, ha apuntado el alcalde de Madrid.

Aunque todavía no se conozca quienes serán sus rivales en las urnas, las encuestas se muestran favorables a Almeida: “Las encuestas nos avalan, tanto las públicas como las privadas, y con una amplia mayoría. Es un aval la gestión que hemos hecho y una muestra de confianza en la Comunidad de Madrid con Ayuso. En este momento no somos optimistas, pero sabemos que si mañana se celebraran las elecciones tendríamos mayoría, pero son el 28 de mayo, por lo que hay que seguir trabajando”.

Ante la pregunta de si es posible que Begoña Villacís entre en las listas del Partido Popular, Martínez-Almeida apunta: “Tenemos un buen gobierno y en circunstancias muy difíciles lo hemos mantenido y eso es bueno. Begoña Villacís lo ha descartado en reiteradas ocasiones, por lo que no me corresponde a mí ese debate. Yo creo que somos un partido que tenemos que aspirar a ser la casa común del centro-derecha, por lo que cuantas más personas quieran venir al PP mejor. Con esto no estoy diciendo que vamos a aceptar a Begoña en cualquier momento, solo digo que cualquier persona que quiera unirse a este proyecto, la aceptaremos”.

Al mismo tiempo, el alcalde se ha referido a la relación con el portavoz de Vox en la alcaldía de Madrid, Ortega Smith: “Es una relación complicada por parte de Javier Ortega Smith. Creo que tiene un problema conmigo. Los adjetivos que me ha dedicado no le deben influir en el hecho de que está aquí para servir a los madrileños. Una cosa es que tengamos discrepancias, pero eso no puede decir que se niegue a negociar unos presupuestos en un momento como en el que estamos viviendo. Esto no se puede ver frustrado porque Ortega Smith tenga un problema conmigo. Los ciudadanos nos piden que, por lo menos, hablemos. Le digo que las discrepancias en movilidad no se pueden trasladar en la negativa a negociar unos presupuestos”.

Bajada fiscal para Madrid

En materia económica, Almeida se ha referido a la bajada fiscal que prepara para la ciudad de Madrid: “Los madrileños, en una semana, verán que va a haber muy buenas noticias desde el punto de vista de rebajas fiscales para el año 2023. El mejor instrumento que tenemos para que los ciudadanos tengan poder adquisitivo es bajar los impuestos del ayuntamiento de Madrid y lo presentaremos la semana que viene. Puedo asegurar que va a haber bajada fiscal, pero sin la aprobación de los presupuestos no puede haber esto. Merece la pena que nos sentemos a negociar porque es necesario para las familias”.

Además, se ha referido a la fiscalidad de los grandes patrimonios: “Un hachazo fiscal es un hachazo constitucional porque es un fraude de ley lo que está haciendo el Gobierno. El Gobierno invade esas competencias autonómicas creando un impuesto a las grandes fortunas. Aunque todavía no han puesto el impuesto sobre la mesa, tal y como lo han vendido, hay visos de ser inconstitucional. En Madrid hay 13.000 contribuyentes que se puede ver afectado por el impuesto a las grandes fortunas. Lisboa está a 600 kilómetros. ¿Qué les impide marcharse? No podemos impedir que los capitales se muevan, por lo que hay que generar incentivos para que se queden”

Teniendo en cuenta los precios de la electricidad, uno de los temas de actualidad es qué va a pasar con el alumbrado navideño: “Madrid va a tener iluminación navideña. Es un momento fuerte para los hoteleros, comerciantes… por lo que no podemos causarles ningún perjuicio. Cada hora de encendido en la ciudad de Madrid cuesta 180 euros, por lo que es razonable que beneficiemos a aquellos qué mayores cargas tienen en estos momentos. La época de las navidades es decisiva para que puedan salir adelante”.



En materia social, Almeida se ha pronunciado en torno a varios aspectos. Por un lado, se ha referido a las declaraciones de Pablo Iglesias sobre la Policía Municipal: “La Policía ha presentado una denuncia contra Pablo Iglesias porque una cosa con declaraciones burlonas y otras es traspasar los límites con declaraciones injuriosas contra la Policía Municipal y poniendo en duda al poder judicial. Tenemos que defender la dignidad de la Policía”.

Ante la pregunta de si las bandas juveniles pueden suponer una motivo de preocupación, explica: “No hay que crear alarma, todos caminamos por las calles de Madrid y la convivencia está garantizada. El fenómeno de las bandas juveniles que apareció con crudeza a principios de este año con dos asesinatos, a pesar de que no ha habido más asesinatos, sí ha habido incidentes. Creo que estamos consiguiendo controlar el fenómeno porque se han celebrado las fiestas de todos los distritos y no ha habido problemas, pero no podemos bajar la guardia. Es un fenómeno sobre el que hay que ocuparse y preocuparse”.

Ley de Memoria Democrática y Ley trans

Por último, se ha referido a varios asuntos legales que son de actualidad. En cuanto a la ley de Memoria Democrática,“Estamos estudiando en qué manera puede afectar la ley de Memoria Democrática a la ciudad de Madrid. Ya se hizo un cambio de calles en la legislatura anterior. Nosotros ratificamos el compromiso que se ha adquirido por el Partido Popular de su derogación inmediata si llegamos al Gobierno de la Nación. No podemos permitir una ley que hace a Bildu notario de la democracia española”. Mientras que respecto a la ley trans, apunta que “es una ley que está fuertemente ideologizada. No responde al interés de las personas que pueden ser transexuales, sino que atiende a un interés político de Podemos de modelar, de una determinada forma, la sociedad”.

Respecto al CGPJ, ha explicado que “Las condiciones son que no hablamos de nombres, sino de idoneidad, y apostamos por mecanismos que permitan que los jueces puedan elegir a los jueces. La Unión Europea tiene el mismo discurso. No es una cuestión de reparto de cromos, sino de idoneidad y de fijar requisitos para las personas que quieran acceder a ser vocales del Consejo General”.