Alejandro León, exsuperior de los salesianos en Oriente Medio: "La opresión sobre los cristianos en Irán ha aumentado muchísimo en los últimos diez años"

La situación en Irán se agrava por momentos y la esperanza de su pueblo desfallece. Así lo ha descrito la activista iraní en España, Nilufar Saberi, en el programa ‘El Cascabel’ de TRECE, donde ha lamentado la pasividad de la comunidad internacional. “Ninguna otra nación, ningún otro gobierno acude a nuestro grito de socorro”, ha afirmado, señalando que, lejos de recibir ayuda, se les “recrimina indirectamente que luchemos por nuestra libertad”.

Una represión cada vez más dura

Saberi ha denunciado que la represión del régimen teocrático se ha endurecido. Las protestas, que se han intensificado desde 2009, son respondidas con una violencia extrema. Según la activista, en las manifestaciones que comenzaron un 28 de diciembre, “en menos de 5 días masacraron a más de 43.000 personas”. Ha descrito un escenario aterrador: “Nos sacan armamento militar a las calles, que nos intoxican a las niñas, a los niños en las escuelas, que nos disparan desde helicópteros”.

La activista critica la doble moral de la comunidad internacional y de los medios de comunicación, que parecen valorar más unas vidas que otras dependiendo del autor del ataque. “Aquí lo importante no somos las víctimas, es el verdugo, es lo que venden”, ha sentenciado. En su opinión, esta selectividad informativa invisibiliza el sufrimiento del pueblo iraní.





Saberi también ha señalado la responsabilidad global ante estos crímenes. “Todos, todas somos responsables del mundo que tenemos”, ha manifestado, criticando que no se aplique el acuerdo de la ONU de 2005 sobre la responsabilidad de proteger a las poblaciones masacradas por su propio régimen.

La difícil situación de las minorías

En el debate, moderado por José Luis Pérez, también ha participado Alejandro León, exsuperior de los salesianos en Oriente Medio, quien ha corroborado la opresión que sufre todo el pueblo iraní, poniendo el foco en la persecución de las minorías. Ha explicado que los cristianos en Irán, que representan menos del 1% de la población, han visto cómo “en los últimos 10 años las presiones han aumentado muchísimo”. De hecho, a congregaciones como los salesianos, presentes durante más de 70 años, “nos prohibieron cualquier tipo de presencia” en los últimos ocho.

A pesar de la opresión, León ha destacado el carácter del pueblo iraní, describiéndolo como gente “muy bella, por su personalidad, por su acogida”. Sin embargo, la lucha es desigual, ya que el régimen “tiene las fuerzas de las armas que oprime al propio pueblo”. El exsuperior de los salesianos también ha recordado la dramática situación de los cristianos en Irak, que sufrieron el asedio del Daesh y ahora enfrentan la anarquía y el exilio.





El Líbano, la ‘guerra de los otros’

La perspectiva desde el Líbano la ha aportado Joumana Mahas, profesora de Derecho y abogada, quien ha calificado el día a día en su país como “muy, muy difícil” para todas las comunidades. “Siempre hemos vivido la guerra de los demás en nuestro país”, ha lamentado. Según Mahas, la expansión del conflicto agrava una situación ya precaria, como demuestra la reciente muerte de un párroco en un ataque israelí, una “figura emblemática de la resistencia verdadera”.

La profesora ha relatado cómo pueblos enteros, como el de Almashab en el sur del Líbano, han tenido que ser evacuados. A pesar de todo, Mahas no cree que la convivencia entre religiones esté en peligro, ya que “Líbano ha siempre sido un país de convivencia” y los libaneses “no son fanáticos”. No obstante, admite que existe miedo al acoger a familias desplazadas por no saber si entre ellos podría haber miembros de milicias, lo que “puede ser peligroso”.