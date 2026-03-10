Trump amenaza a Irán con ataques "nunca vistos" si hay minas en el Estrecho de Ormuz y no las retira

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha elevado el tono de la amenaza contra Irán en relación con la posible colocación de minas en el estrecho de Ormuz, un punto clave para el comercio mundial de petróleo. Trump ha sido contundente al advertir sobre las graves consecuencias de una acción de este tipo por parte del régimen de Teherán.

“Si Irán ha puesto minas en el estrecho de Ormuz, y no tenemos informes de que así sea, exigimos que las quiten. Si por algún motivo han colocado minas y no las quitan, las consecuencias militares para Irán alcanzarán niveles nunca vistos”, ha asegurado el mandatario. No obstante, también ha señalado una vía para la desescalada: “Si Irán retira lo que sea que pueda haber colocado, será un paso enorme en la dirección correcta”.

Si por algún motivo han colocado minas y no las quitan, las consecuencias militares para Irán alcanzarán niveles nunca vistos"

La postura de la Casa Blanca ha sido reforzada por su portavoz, Karoline Leavitt, quien ha aseverado que la ofensiva concluirá “cuando el presidente Donald Trump lo decida” y exige la “rendición absoluta” de Teherán. Estas declaraciones contrastan con las del propio mandatario, quien un día antes aseguró que la guerra está “prácticamente terminada”. En la misma línea, el ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, ha afirmado que su país no busca “una guerra interminable”.

Escalada militar en la región

La tensión bélica se ha intensificado sobre el terreno. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, ha anunciado que este martes será “nuestro día más intenso de ataques en Irán”. Según el jefe del Pentágono, las fuerzas estadounidenses han atacado ya más de 5.000 objetivos en Irán, utilizando “docenas” de bombas de una tonelada para alcanzar instalaciones militares subterráneas.

“Irán ha cometido un gran error al atacar a sus vecinos”, ha sostenido Hegseth, acusando a Teherán de lanzar misiles desde “escuelas y hospitales”. En el conflicto, cerca de 150 soldados estadounidenses han resultado heridos, una cifra superior a la que el Pentágono había facilitado hasta ahora, de los cuales 108 ya se han reincorporado al servicio. Por su parte, la Guardia Revolucionaria iraní ha rebatido las declaraciones de Washington afirmando que “será Irán quien determine el fin de la guerra”.

El estrecho de Ormuz se ha convertido en el principal foco de tensión económica, al ser una zona energéticamente importante para todos. Por esta vía marítima circula más del 20% del petróleo mundial, y su bloqueo ha provocado que los precios de la gasolina en Estados Unidos alcancen sus niveles más altos de los últimos dos años.

Reacciones internacionales y diplomacia

Desde Irán, el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Ali Lariyani, ha lanzado una advertencia clara sobre el control del estrecho y el plan de Irán: “Ormuz será un estrecho de paz y prosperidad para todos o de derrota y sufrimiento para los belicistas”. Esta declaración subraya la postura desafiante del país persa frente a la presión militar de Estados Unidos e Israel.

Ormuz será un estrecho de paz y prosperidad para todos o de derrota y sufrimiento para los belicistas"

En el ámbito diplomático, Rusia se ha ofrecido a mediar para una “rápida desescalada”. El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, ha mantenido conversaciones con sus homólogos de Irán y Emiratos Árabes Unidos. Mientras tanto, el presidente Vladímir Putin y Donald Trump también han dialogado por teléfono sobre la crisis en Oriente Próximo.

Otros países también han reaccionado. El ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, ha asegurado que existe “normalidad absoluta” en las relaciones con EE. UU., a pesar de las amenazas de Trump de “cortar el comercio con España”. Por su parte, Países Bajos ha decidido trasladar temporalmente al personal de su Embajada en Irán a Azerbaiyán por motivos de seguridad.

La crisis humanitaria también escala. La Federación Internacional de la Cruz Roja (FICR) ha solicitado 44 millones de euros para apoyar a cinco millones de personas afectadas en Irán. Paralelamente, el Gobierno de España ha informado que más de 5.600 españoles han sido evacuados de Oriente Próximo desde el inicio del conflicto.