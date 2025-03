Una afectada por el peaje en San Rafael: "Es una sinvergonzonería del ministro Puente"

Jhencarla Flores, vecina afectada por el socavón en San Rafael, en la N-6, ha denunciado en TRECE, en ‘El Cascabel’, que “la primera vez, pagas el peaje porque no lo sabes. Al día siguiente también y al siguiente, con fin de semana de por medio. Eso es una sinvergonzonería del Gobierno, no me puedo permitir 11 euros diarios ida y vuelta para ir a trabajar”.

No es solo el dinero que están pagando en el peaje, es que esta situación trastoca y ralentiza cada día las vidas de 15.000 personas, incluidos transportistas. “La respuesta del señor Puente es que tenemos opciones aparte de ese peaje. Eso no es verdad. Se nos llena la boca con la España vaciada, pero no es verdad. Si el ministro da la orden a la concesionaria, se levanta la barrera del peaje”, ha lamentado Jhencarla en una conversación con Antonio Jiménez.

Para empezar, el atasco kilométrico en la N-6 a su paso por San Rafael. Un socavón es el culpable de esas colas diarias. Mientras duren las obras, todos los coches tienen que pasar por el peaje de 11 euros ida y vuelta, porque el Ministerio de Transportes se esta encargando de la reparación, pero no ha indicado a la operadora que levanten las barreras del peaje. Ese es un punto de conflicto con el departamento de Óscar Puente.

Otro problema es que los coches deberían pasar por el municipio de El Espinar, según Óscar Puente. Pero el Ayuntamiento responde que eso es inseguro, y solo permiten el paso a los vecinos.

Un conflicto entre el Consistorio, del PP, y el ministro socialista, que ha amenazado con emprender acciones judiciales. Se trata de una bronca que ha llegado hasta las Cortes de Castilla Y León. Un micrófono abierto ha pillado a varios procuradores del PSOE criticando al Ministerio de Óscar Puente y su gestión de esta polémica.