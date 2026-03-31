Un abogado desmonta el control de Hacienda a los alquileres de balcones en Semana Santa: "Nadie va a declarar nada"

La Agencia Tributaria ha puesto el foco en el alquiler de balcones para disfrutar de las procesiones de Semana Santa, una práctica especialmente popular en ciudades como Sevilla. La advertencia de que estos ingresos deben tributar ha generado un intenso debate, que ha sido analizado en el programa El Cascabel de TRECE, presentado por José Luis Pérez. El abogado Joaquín Moeckel ha ofrecido su visión sobre la viabilidad y el propósito de esta medida fiscal.

Una recaudación insignificante

Durante su intervención, Moeckel ha calificado la iniciativa de Hacienda como "el chocolate del loro", una expresión que denota un esfuerzo desproporcionado para un beneficio mínimo. El letrado se ha preguntado de forma retórica: "¿De verdad tú crees que Hacienda, desde el punto de vista de recaudación, puede recaudar unas cuotas importantes por 8, 20 o 15 balcones de la Semana Santa sevillana?".

En su opinión, la medida es simplemente "ganas de formar un pollo para nada". Moeckel considera que la inspección fiscal debería centrarse en asuntos de mayor calado en lugar de perseguir estos alquileres esporádicos. Ha señalado directamente otros frentes donde la evasión fiscal es más significativa, como "los problemas del libro de hidrocarburos, los mangazos que ha habido por varias personas cercanas al gobierno o las mordidas".

PRG PHOTOGENIC Varias personas ven desde los balcones el paso de Jesús de la Esperanza durante la procesión General de la Sagrada Pasión del Redentor, a 7 de abril de 2023, en Valladolid, Castilla y León (España).

La imposibilidad de la detección

Otro de los argumentos centrales del abogado es la práctica imposibilidad de detectar esta actividad. Según Moeckel, el sistema se basa en una delación que nunca ocurrirá. "Para que esto Hacienda lo pudiera detectar, tendría que ser que el pagador del balcón lo dijera", ha explicado. Sin embargo, si lo hiciera, "no tendrá balcón nunca más", por lo que el incentivo para no declarar es total por ambas partes.

Esta dinámica, según el letrado, convierte la norma en papel mojado. "El pagador no dirá que ha pagado y el cobrador no dirá que ha cobrado", ha sentenciado. Además, ha recordado un principio fundamental: "el domicilio es inviolable", cuestionando cómo podrían los inspectores verificar la actividad sin una orden judicial, e ironizando sobre si será "inviolable para okupas, y va a ser violable para los balcones de Semana Santa".

Carlos Castro/Europa Press Viveiro, Lugo. Semana Santa de Viveiro, declarada de interés turístico internacional. Procesión del Prendimiento, que consta de cinco pasos.

Las cifras del debate

Preguntado por el coste de estos alquileres, Moeckel ha confirmado que un balcón bueno en Sevilla puede estar en 13.000 euros, 9.000 euros, dependiendo de la ubicación. A efectos dialécticos, ha propuesto un ejemplo: para un alquiler de 6.000 euros, aplicando un tipo marginal alto del 46%, la recaudación sería de unos 2.900 euros. "¿Y con 2.900 euros de 8 o 15 balcones va usted a solucionar el fisco español?", se ha preguntado con ironía.

Moeckel también ha aprovechado para criticar la alta carga fiscal en el país, afirmando que "en España se paga impuestos americanos para servicios africanos". Finalmente, ha planteado una situación hipotética para los políticos que asistan a estos eventos: "¿Este balcón es de la propiedad y no cobra o este balcón es alquilado y se está pagando el alquiler en negro? Acredíteme, por favor, esto", concluyendo que con esta premisa, ningún político subiría a un balcón.