Antonio Jiménez: "La Navidad es anterior a toda la tontería estúpida"

Uno pensaba que solo en España cuando no cabía un tonto más. Pero hay huecos en Europa. Y por cierto, gente de ocurrencias disparatadas. Me refiero a la Comisaria de Igualdad de la UE que es de origen maltés. No ha tenido mejor ocurrencia que pedirle a los funcionarios que no feliciten con la expresión 'Feliz Navidad'. Ella dice que se utilice la frase 'Felices fiestas' y se refieran al período navideño como período de vacaciones.