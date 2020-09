Jiménez: "Las prioridades del Gobierno son negociar con Bildu"

Vídeo

Dice Carmen Calvo que la democracia española no puede aguantar ni un minuto más sin una Ley de Memoria Histórica como la que hoy ha aprobado el Consejo de Ministros. Es la prioridad de este gobierno, como ven ustedes.

Legisla sobre algo que los españoles habíamos superado ampliamente gracias a una modélica transición y a una reconciliación extraordinaria. Gracias a una Ley de Amnistía, además.

Habíamos olvidado el franquismo en la medida de lo posible para mirar siempre al futuro, al progreso. De hecho, gracias a esa Transición, España ha vivido los mejores años de progreso y bienestar que nunca había alcanzado en su historia.

Ahora estos señores miran para atrás, porque mirando para atrás se olvidan del presente y sobre todo de no afrontan el futuro. De esa manera intentan desviar la atención de lo que realmente preocupa y ocupa a los españoles. Que no es el franquismo. Es la situación critica que se está viviendo en España a cuenta de la crisis sanitaria.

No se preocupan de buscar salidas a esta epidemia. De evitar, efectivamente, que volvamos para colapsar los hospitales.

No, están mirando a otro lado. No se preocupan de la situación económica que se está generando a cuenta de esta pandemia. Parece que eso no va con ellos. Legislan sobre el franquismo, sobre lo ocurrido sobre ochenta años atrás. Esa es su prioridad.

Su prioridad evidentemente está muy lejos de la de los españoles, que a día de hoy solo intentan, primero no contagiarse, y los que tienen trabajo no perderlo. Y los que lo han perdido, están mirando con mucha desesperación y mucha frustración este futuro.

Eso es lo que pasa: que el gobierno dice que la democracia española no podía aguantar un minuto más sin una ley como esta. Pero la democracia española sí puede aguantar a un gobierno que ha hecho la peor gestión de la pandemia sanitaria en el mundo y está haciendo la peor gestión de la crisis económica.

Pero sus prioridades son otras. Sus prioridades son negociar con Bildu. Con aquellos que han amparado a los terroristas hasta hace dos días y siguen, de alguna forma, amparándolos porque nunca han pedido perdón. Y negociar con aquellos que quieren destrozar este país y romper la Constitución.

Aquellos que, evidentemente, quieren romper con la unidad constitucional de España.

Esas son sus prioridades.