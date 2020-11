Antonio Jiménez, sobre el IVA de las mascarillas: "El Gobierno nos ha tomado por estúpidos"

Vídeo

Con ser grave que el Gobierno nos mienta, no es más que nos tome por estúpidos o por idiotas. Es lo que ha hecho la ministra de Hacienda. Montero ha faltado a la verdad y nos ha mentido. Ha dicho que España no podía bajar el IVA porque Bruselas lo impedía. Nosotros le hemos dicho en nuestro programa que no diga lo que no es cierto. En el momento en el que surgió la pandemia Europa urgió a todos los Gobiernos a que bajaran el IVA sin ninguna represalia. Y lo dijo en abril. Nos han tomado por estúpidos.

El Gobierno se estaba guardando esta noticia como buenos propagandísticos y que no se les arruinara el titular. Podemos preguntarnos: ¿Por qué Portugal tiene el IVA de las mascarillas desde el 6 de abril? ¿Por qué Alemania lo tenía al 5% desde hace meses? ¿Por qué Holanda es 0% e Italia? Que lo aclare Sánchez, Iglesias y Montero y que dejen de mentir. Sobre todo, que dejen de tomarnos por idiotas.

El Gobierno cede ante las críticas de la oposición y baja el IVA de las mascarillas al 4%

El Gobierno había defendido que no podía aprobar tipos reducidos para el IVA de las mascarillas de venta al público porque lo impide la directiva europea, algo que confirma la propia Comisión en su misiva, aunque al mismo tiempo traslada que no abrirá procedimiento sancionador por hacerlo dada la actual situación extraordinaria.

De hecho, en el marco de las negociaciones europeas se va a retomar la iniciativa lanzada por la Comisión en 2018 para revisar los tipos reducidos de IVA, que permitirían aplicarlos a las mascarillas de forma permanente.

"Somos un Gobierno sensible, atento y que atiende los problemas de la gente", ha insistido la ministra portavoz del Ejecutivo.