Antonio Jiménez: "Sánchez vende la estabilidad del Gobierno a darle un golpe de gracia al Estado de derecho"

"Después de conocer el contundente y esclarecedor del Tribunal Supremo a los golpistas del procés si Sánchez los indulta estaría perpetrando un golpe de gracia al Estado de derecho y estaría rozando la prevaricación. Solo hay que leer el informe del TS para advertir que no hay ninguna justificación, no hay ninguna posibilidad de que Sánchez argumente política o jurídicamente la necesidad de indultar a estas personas. El informe es claro, es inaceptable. No hay razones ni motivaciones de equidad, de justicia ni de utilidad pública para concederles el indulto. Por tanto, si no hay esa razón por qué Sánchez se empeña en llegar a rozar la prevaricación y a darle un golpe de gracia al Estado de derecho. Lo necesita para seguir en La Moncloa, no hay nada que lo justifique más que su propio interés. No hay concordia cuando al que quieres perdonar no se arrepiente, no hay concordia cuando la persona a la que quieres perdonar quiere delinquir. ¿Qué es esto de la concordia, señor Sánchez, por qué los presos del procés vuelven a expresar su intención de volver a delinquir y de proclamar la república de Cataluña. Sánchez vende la estabilidad del Gobierno a darle un golpe de gracia al Estado de derecho y dinamitar la división de poderes en nuestro país".