Antonio Jiménez: "Sánchez no puede ponerse una medalla porque la victoria no posibilitará que gobierne Illa"

Ya han visto ustedes que la política del Ibuprofeno o de la vaselina, esa que le gusta usar al señor Sánchez con los independentistas, no ha servido para rebajar. Todo lo contrario. El que acusaba a Rajoy de hacer una política que consistía en fabricar separatistas.

Sánchez ha conseguido que, en unas elecciones, los separatistas crezcan más de lo que ya tenían gracias a esa política. El señor Sánchez no se puede conformar con que su partido haya ganado en número de votos. La victoria de Illa es importante pero no deja de ser amarga. Han tenido 39.000 votos de los que cosechó Iceta en 2017.

En estas elecciones, condicionada por la pandemia y la altísima abstención, se ha visto que el resultado pues ha distorsionado el mapa de la política real en Cataluña.

El bloque independentista ha tenido 600.000 votos menos que en 2017 y el voto constitucionalista ha tenido casi un millón menos. Ha ganado la abstención. No hay que hacer lecturas apresuradas de lo que ha pasado. Ni los ganadores pueden ponerse medallas, como Vox que se ha llevado 11 escaños. O Arrimadas ha perdido 30 escaños. También el PP que ha perdido respecto a los pasados comicios. Sánchez no puede ponerse una medalla porque va a ser una victoria que no va a posibilitar que gobierne Illa.

Tampoco se pueden extrapolar los datos de Cataluña al resto de España. Aquí no se ha acabado el bloqueo. Lo más probable es que se produzca otro proceso independentista.

Tras salir del Gobierno 'in extremis' y desembarcar en la campaña a cuatro días de que arrancara, el PSC ha centrado la contienda en el perfil "presidenciable" de Illa, usando el "todos contra Illa" a su favor, al situarle como el candidato a batir por todos y centrando en él todo el protagonismo. Y le ha servido. Illa, pletórico, ha anunciado que se postulará a la investidura para hacer efectivo el "cambio" en Cataluña.