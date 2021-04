Antonio Jiménez: "Sánchez ha estado desaparecido durante estos meses en todo lo que respecta a la pandemia"

Vídeo

Se nota que estamos en campaña electoral en Madrid. Sánchez ha estado desaparecido durante estos meses en todo lo que respecta a la pandemia. A la gestión que no ha hecho, todo lo dejó en mano de las autonomías.

¿Se acuerdan ustedes de esos monólogos interminables cuando estábamos confinados? Pues ha vuelto. Antes Illa decía que estábamos en el verano o al comienzo. Ojalá así fuera lo que ha dicho Sánchez.

Las autonomías están cumpliendo y el Gobierno no. Hasta ahora no ha sido posible acelerar el ritmo de vacunación porque el Ejecutivo no ha puesto las vacunas a disposición de las CCAA. Sánchez dice que acabará el estado de alarma el 9 de mayo. Ya veremos. Ahora lo dice cuando está en campaña electoral. A ver si lo levanta de verdad. En función del ritmo de vacunación y del control de la pandemia... ya veremos porque el 4 de mayo se juega mucho. El tiempo nos dirá.

El Gobierno quiere que el 9 de mayo sea el punto y final del estado de alarma

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado hoy que quiere que el 9 de mayo sea el "punto y final" del estado de alarma y que a partir de entonces, sea el Consejo Interterritorial quien tome las decisiones.

Así lo ha afirmado durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en la que ha explicado los hitos de la vacuna en España en los próximos meses, en los que espera que el ritmo de vacunación lleva a España a tener vacunada al 70 por ciento de la población a final de agosto.

El jefe del Ejecutivo afirma que con el "escenario más prudente", "la próxima semana habrá más vacunados con las dos dosis que contagiados". La semana de 3 de mayo se esperan 5 millones de vacunados con dos dosis, a este ritmo el "la semana del 19 de julio ya estarán vacunados 25 millones de españoles" y a finales de agosto habrá recibido la vacuna el 70% de población.