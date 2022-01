Antonio Jiménez: "¿Y el paripé de Sánchez este fin de semana, con los teléfonos aquí y allá, para qué?"

Vídeo

Estamos salvados. Resulta que el señor Sánchez no fue convocado a esa reunión telemática con Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, con dirigentes internacionales, los importantes: Boris Johnson, el italiano Mario Draghi, el canciller Olaf Scholz o Macron. También estuvo la presidenta de la Unión Europea y por supuesto, el presidente de la Comisión, Charles Michel.

Resulta que no le convocan a Sánchez. Y uno se pregunta: ¿Y todo este paripé que hace Sánchez este fin de semana, con los teléfonos para aquí y para allá, mirando fijamente a la cámara con esa mirada arrebatadora de culebrón venezolano? ¿Y todo para qué? ¿Para quedar en nada? No, miren ustedes, dice la ministra portavoz, la señora Rodríguez, que España estuvo perfectamente representada en esa reunión-cumbre telemática y que no fue el propio Sánchez porque el formato de la misma no tenía que tener presente a España concretamente. Que no cuadraba la presencia de España y de su líder mundial, Pedro Sánchez.

Y dice la ministra, para justificar, que en el fondo estuvimos representados porque estaba Ursula von der Leyen, la presidenta de la Unión Europea, que también defiende a los españoles. Tiene gracia, porque luego le han preguntado por el papel de España en la crisis de Ucrania y Rusia, y ha dicho que España está manteniendo una posición de liderazgo y de diálogo con otros actores como demuestran las conversaciones en estos últimos días entre el presidente del Gobierno y los primeros ministros europeos, el secretario general de la OTAN o los altos cargos de la Comisión Europea.

O sea, a pesar de todo, según la ministra portavoz, España lidera esta crisis. ¿Se lo creen? Sinceramente yo no.